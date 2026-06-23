हिमाचल सरकार का बड़ा ऐलान: जुलाई 2026 में मिलेगा प्री-2016 पेंशनरों का पूरा बकाया

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्री-2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत दी है. वित्त (पेंशन) विभाग ने संशोधित पेंशन और फैमिली पेंशन से जुड़े शेष बकाया राशि (एरियर) के पूर्ण भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त सभी सरकारी पेंशनरों और उनके पारिवारिक पेंशनरों को जुलाई 2026 में बची हुई पूरी एरियर राशि का भुगतान किया जाएगा.

इस फैसले से राज्य के हजारों पेंशनरों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है. लंबे समय से लंबित इस मांग को सरकार ने आखिरकार पूरा करने का फैसला लिया है.

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चरणबद्ध भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी

सरकार ने साफ किया है कि जुलाई 2026 में होने वाले इस भुगतान के बाद प्री-2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का 100 प्रतिशत भुगतान पूरा हो जाएगा. इसके बाद किसी भी पेंशनर के खाते में कोई बकाया राशि शेष नहीं रहेगी. यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा लंबित पेंशन एरियर के चरणबद्ध भुगतान की प्रक्रिया के अंतर्गत लिया गया है.

अंतरिम राहत और महंगाई राहत का समायोजन

वित्त विभाग के आदेशों में कहा गया है कि पूर्व में दी गई अंतरिम राहत (Interim Relief) व महंगाई राहत (Dearness Relief) की विभिन्न किस्तों को सकल एरियर राशि में समायोजित किया जाएगा. उसके बाद शुद्ध देय राशि का भुगतान पेंशनरों के खातों में किया जाएगा.

यदि किसी पेंशनर को पहले अतिरिक्त भुगतान हो चुका है और उसकी वसूली बनती है तो उसे भी इस बार जारी होने वाले एरियर से समायोजित कर लिया जाएगा. यह व्यवस्था पेंशनरों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है. विभाग ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों (PDA) और संबंधित बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे जुलाई 2026 के दौरान एरियर राशि निकालकर पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के बैंक खातों में समय पर जमा कराना सुनिश्चित करें. किसी भी तरह की देरी न हो, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी.

पेंशनरों में उत्साह, वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा

यह फैसला वित्तीय रूप से राज्य सरकार पर बोझ बढ़ाएगा, लेकिन सामाजिक न्याय के नजरिए से यह अहम कदम माना जा रहा है. प्री-2016 पेंशनर लंबे समय से अपनी संशोधित पेंशन और एरियर के लिए संघर्ष कर रहे थे. कई संगठनों ने सरकार से लगातार इस मुद्दे पर मांग की थी. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने पेंशनरों की इस मांग को प्राथमिकता देते हुए इसे अमल में लाने का फैसला किया है.

पेंशनरों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्च को देखते हुए यह बकाया उनके लिए जीवन रक्षा का सहारा साबित होगा. परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ उनके मनोबल में भी इजाफा होगा. सरकार का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है. वित्त विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी और किसी भी पेंशनर के साथ कोई अन्याय नहीं होगा.

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