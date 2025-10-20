शिमला में प्रधान की घिनौनी हरकत, तंत्र-मंत्र का डर दिखाकर 13 साल की छात्रा के साथ किया रेप

हिमाचल प्रदेश में 13 साल की स्कूली छात्र के साथ रेप करने का मामला प्रकाश में आया है. पंचायत प्रधान ने तंत्र-मंत्र की आड़ में छात्रा को 2 बार अपनी हवस का शिकार बनाया. पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध रेप व पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला शिमला जिला के झाकड़ी थाना के अंतर्गत सामने आया है.

आरोपी ने तंत्र-मंत्र का डर दिखाकर किया शिकार

शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी किशोरी लाल ने उसे तांत्रिक विद्या और परिवार की मौत का डर दिखाकर 15 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को अपने घर बुलाकर रेप किया. आरोपी ने इससे पहले 21 सितंबर को भी उसे तंत्र मंत्र का खौफ दिखाकर धमकाया था. पीड़िता की शिकायत पर थाना झाकड़ी में बीएनएस की धारा 65 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

घटना का विवरण

मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा 21 सितंबर को स्कूल जा रही थी. उसने गले में एक माला पहन रखी थी. उस समय रास्ते में आरोपी किशोरी लाल मिला और उसने पूछा कि उसे गले की माला किसने दी है. पीड़िता ने जवाब दिया कि उसकी सहेली ने दिया है. इस पर आरोपी ने उसके गले में पड़ी माला को छुआ. आरोपी ने उसकी सहेली से कहा कि जब उसने माला को छुआ तो उसे झटका लगा. सहेली ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है. तब आरोपी ने कहा कि उसे तंत्र-मंत्र का ज्ञान है. यह माला मंत्रों से सिद्ध की जानी चाहिए नहीं तो उसके परिवार की मौत हो जाएगी.

पुलिस ने दर्ज की FIR और आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक 15 अक्टूबर को जब वह स्कूल जा रही थी तो आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया और पानी पिलाया. इसके बाद उसने उससे अनुचित हरकत करने की बात कही. जब वो जाने लगी तो आरोपी ने दरवाजे के पास उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया. पंचायत प्रधान उसे तांत्रिक ज्ञान का डर दिखाकर धमका रहा था. शिकायत के अनुसार 17 अक्टूबर को भी आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया. वह डर के कारण उसके घर चली गई. आरोपी ने फिर से उसके साथ रेप किया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.