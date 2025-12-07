हिमाचल प्रदेश: शादी समारोह में डांस कर रहे थे लोग फिर अचानक गिरा मकान, 25 महिलाएं हुईं घायल

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक बड़ी दुर्घटना हुई है. चुराह उपमंडल की जांगड़ा ग्राम पंचायत के शावा गांव में शादी समारोह के दौरान कच्चा मकान अचानक टूट गया, जिससे 20 से 25 महिलाएं घायल हो गईं. सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से नागरिक अस्पताल तीसा भेजा गया और फिलहाल सभी का इलाज जारी है. यह घटना शनिवार 6 दिसंबर दोपहर करीब 2 बजे घटित हुई और इससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

घटना के समय महिलाएं शादी के पारम्परिक नृत्य में शामिल थीं और मकान के भीतर एकत्र थीं. अचानक कच्चे मकान का खंभा टूट गया और उसके साथ पूरी छत का हिस्सा नीचे आ गया, जिससे महिलाएं दब गईं और कई को गंभीर चोटें आईं. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हादसे से कुछ क्षण पहले तक महिलाएं नृत्य करती दिखाई देती हैं. हादसा होते ही चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया.

घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया

हादसे के कुछ ही मिनटों बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को नागरिक अस्पताल तीसा ले जाया गया. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि घायलों का इलाज जारी है और फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं. स्थानीय लोगों की तत्परता की वजह से दबे हुए लोगों को जल्दी बाहर निकाल लिया गया. राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में अब तक किसी मौत की सूचना नहीं मिली है. ग्रामीणों ने बताया कि मकान काफी पुराना और कच्चा था, जो भार सहन नहीं कर पाया.

कच्चे और पुराने मकानों के जांच की अपील

एसडीएम चुराह राजेश कुमार जरियाल ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रशासन की टीम मौके पर भेज दी गई है. घायलों की स्थिति के अनुसार उन्हें तुरंत राहत और सहायता प्रदान की जाएगी. एसडीएम ने यह भी बताया कि मामले की जांच के बाद मकान की संरचना और सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पुराने और कच्चे मकानों में बड़े समारोह आयोजित करने से पहले सुरक्षा मानकों की जांच अवश्य करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.