हिमाचल: मंडी के करसोग में दर्दनाक सड़क हादसा, 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तेज रफ्तार या सड़क की स्थिति हादसे का कारण.

हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां मंडी जिले में तत्तापानी से करीब 12 किलोमीटर दूर माहौटा क्षेत्र के कंलगार में देर रात एक कार 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और दो युवकों की मौत हो गई. दुर्गम क्षेत्र के कारण बचाव कार्य के दौरान पुलिस को काफी परेशानी हुई. हादसे की तस्वीरें भी सामने आये हैं जिसमें गाड़ी की स्थिति बेहद खराब दिखाई दे रही है.

यह हादसा शिमला-करसोग सड़क पर कंलगार के समीप माहौटा क्षेत्र में हुआ है. मृतकों की पहचान सुनील कुमार (25) पुत्र कांशी राम (गांव सौथल माहूनाग) और पवन कुमार पुत्र कृष्ण लाल (गांव केथु माहूनाग) के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.



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मामले की जांच कर रही पुलिस

पुलिस के मुताबिक, कार नंबर HP 63B 0451 अनियंत्रित होकर 300 मीटर नीचे खाई में जा गिरी और चकनाचूर हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. दुर्गम क्षेत्र के कारण रेस्क्यू में मुश्किल हुई. शुरूआती जांच में हादसे के पीछे तेज रफ्तार या सड़क की स्थिति को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है. लांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद साफ हो सकेगा. वहीं, पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है. स्थानिय लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ करने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके.

एसपी शिमला गौरव सिंह ने हादसे की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है. आगामी कर्रवाई अमल में लाई जा रही है.