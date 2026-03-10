हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज कर ली है. भाजपा की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारे जाने के कारण कांग्रेस के अनुराग शर्मा निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं. विधानसभा सचिवालय ने उन्हें ‘सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन’ सौंप दिया है और इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया.

दरअसल, राज्यसभा चुनाव के लिए केवल अनुराग शर्मा का ही नामांकन पत्र दाखिल हुआ था. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि तक किसी अन्य उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया और न ही कोई नया प्रत्याशी मैदान में आया. ऐसे में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुराग शर्मा को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया. विधानसभा सचिवालय ने औपचारिक रूप से उन्हें ‘सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन’ प्रदान किया.

इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की और एक-दूसरे को बधाई दी. पार्टी नेताओं का कहना है कि यह कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है. अनुराग शर्मा अब मौजूदा राज्यसभा सांसद इंदू गोस्वामी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद औपचारिक रूप से शपथ लेंगे.

भावुक हुए अनुराग शर्मा

राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद अनुराग शर्मा भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता पर इतना बड़ा भरोसा जताने के लिए वह कांग्रेस नेतृत्व के आभारी हैं. उन्होंने विशेष रूप से राहुल गांधी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा अवसर देकर सम्मान दिया है.

अनुराग शर्मा ने बताया कि जब उन्हें होली के दिन फोन आया और राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी मिली, तो उन्हें पहले विश्वास ही नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें लगा कि कहीं यह मजाक तो नहीं किया जा रहा है. बाद में जब यह बात स्पष्ट हुई तो उन्होंने इसे अपने जीवन का बड़ा अवसर बताया.

प्रदेश की प्राथमिकताओं पर जोर

अनुराग शर्मा ने कहा कि सांसद बनने के बाद उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दे होंगे. उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया. उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश की पहचान पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करने की आवश्यकता है.

उन्होंने कहा कि वह प्रदेश की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में देश में भी व्यवस्था परिवर्तन देखने को मिलेगा और कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी.

पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार

अनुराग शर्मा ने राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद अपने इष्टदेव बाबा भोलेनाथ और मां चामुंडा का नमन किया. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के विश्वास के कारण ही उन्हें यह अवसर मिला है.