हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal: शादी से एक दिन पहले मिली लड़की की लाश, प्रेमी और उसके चाचा पर हत्या का आरोप

Himachal: शादी से एक दिन पहले मिली लड़की की लाश, प्रेमी और उसके चाचा पर हत्या का आरोप

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में 24 साल की अंशिका ठाकुर की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंका गया. वह चार माह से गर्भवती थी. प्रेमी प्रवेश कुमार और चाचा संजीव कुमार पर आरोप, दोनों गिरफ्तार.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: जान्हवी सिंह | Updated at : 24 Sep 2025 05:39 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश में पुलिस चौकी जोल के तहत कृष्णा नगर में 24 साल की युवती की हत्या कर शव घर से 500 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में फेंक दिया, जो कि चार माह से गर्भवती थी. मृतक युवती की पहचान अंशिका ठाकुर, पुत्री विपन कुमार, निवासी बलिया के रूप में हुई है. मृतका की शादी 24 सितंबर, दिन बुधवार को होनी तय हुई थी. शादी से एक दिन पहले झाड़ियों में युवती का शव मिलने की सनसनी पूरे जिले में फैल गई. युवती के चेहरे व गले पर कट के निशान भी पाए गए. सूचना मिलने के बाद जोल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.

युवती की हत्या प्रेमी और चाचा ने मिलकर की

पुलिस ने मृतका की मां, सुरेंद्रा देवी, से आरोप लगाया कि बेटी की हत्या उसके प्रेमी प्रवेश कुमार और उसके चाचा संजीव कुमार उर्फ संजू ने मिलकर की है. जिला ऊना के गांव में 24 साल की युवती की लाश अधजली हालत में मिली है. मृतका की बुधवार को, शादी होनी थी.

मृतका की मां, सुरेंद्रा देवी, ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी बेटी अंशिका ने करीब 4-5 माह पहले प्रेमी प्रवेश कुमार, निवासी भिण्डला, के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी. प्रवेश कुमार भारतीय सेना में कार्यरत है. मृतका चार माह की गर्भवती भी बताई गई है. इस बात की जानकारी उसे पति के देहांत के बाद करीब 2-3 महीने पहले लगी.

अंशिका का शव अधजली हालत में सड़क किनारे मिला

परिवार ने सामाजिक रीति-रिवाज के साथ बेटी की विदाई 24 सितंबर को करने का निर्णय लिया था. बयान के अनुसार, विदाई की तैयारियां चल रही थीं और प्रवेश भी अंशिका को अपने घर ले जाने पर सहमत था. लेकिन इसी बीच, प्रवेश का चाचा संजीव कुमार, जो रिटायर्ड फौजी है, इस विवाह से नाखुश था और लगातार धमकियां दे रहा था.

22 सितंबर की रात, अंशिका अपनी मां और रिश्तेदारों के साथ थी. रात करीब 12 बजे, वह अपने कमरे में सोने चली गई. 23 सितंबर की सुबह, जब मां उठी, तो अंशिका गायब थी. परिवार ने पहले यही सोचा कि वह प्रवेश के पास चली गई होगी, लेकिन देर शाम खोजबीन के बाद उसके शव को अधजली हालत में बलिया मंजड़ में सड़क किनारे पुली के नीचे पाया गया.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया

सूचना मिलने पर पुलिस चौकी जोल की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. जांच अधिकारी, सब-इंस्पेक्टर अशोक कुमार, ने मौके का निरीक्षण किया और मृतका की मां के बयान दर्ज किए. सुरेंद्रा देवी ने स्पष्ट आरोप लगाया कि उसकी बेटी की हत्या प्रवेश कुमार और उसके चाचा संजीव कुमार ने साजिश के तहत की है.

एसपी ऊना, अमित यादव, ने बताया कि पुलिस ने हत्या के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि संजीव कुमार और संजू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आरोपी सैनिक को लाने के लिए टीम को जम्मू भेजा जा रहा है.

Published at : 24 Sep 2025 05:35 PM (IST)
MURDER HImachal Pradesh News
Embed widget