हिमाचल पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 IPS और 2 HPPS अधिकारियों के तबादले

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. इस फेरबदल के तहत 15 IPS और 2 HPPS अधिकारियों के तबादले और नई तैनातियां की गई हैं. इसे लेकर राज्य सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है. लंबे समय बाद हुए इस बदलाव को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है.

4 जिलों के एसपी बदले

हिमाचल सरकार ने प्रदेश के 4 अहम जिलों शिमला, मंडी, सोलन और ऊना के पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया है. सोलन के एसएसपी गौरव सिंह को शिमला का नया एसएसपी बनाया गया है. वहीं ऊना के एसपी अमित यादव को पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं.

IG और DIG स्तर पर नई जिम्मेदारियां

साल 2006 बैच के IPS अधिकारी अभिषेक दुलार को आईजी कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल सर्विस शिमला नियुक्त किया गया है. IPS डॉ. डीके चौधरी को आईजी ट्रेनिंग सेंटर डरोह, कांगड़ा लगाया गया है. उनके कार्यभार संभालने के बाद आईजी बिमल गुप्ता अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे.

उत्तरी रेंज धर्मशाला की डीआईजी सौम्या सांबसिवन को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. एसपी साइबर क्राइम रोहित मलपानी को डीआईजी साइबर क्राइम शिमला बनाया गया है.

विजिलेंस, जेल और इंटेलिजेंस में बदलाव

एसपी लीव रिजर्व डॉ. रमेश चंद्र छाजटा को डीआईजी जेल की जिम्मेदारी दी गई है. डीआईजी देवाकर शर्मा को इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी धर्मशाला, कांगड़ा में तैनात किया गया है. मंडी की एसपी साक्षी वर्मा को एसपी विजिलेंस ब्यूरो मंडी लगाया गया है.

राज्यपाल सचिवालय और IRB में पोस्टिंग

एसपी ह्यूमन राइट्स कमीशन शिमला संदीप कुमार भारद्वाज को राज्यपाल का एडीसी बनाया गया है. वहीं अरविंद चौधरी को कमांडेंट 4th IRB जंगलबेरी नियुक्त किया गया है. 2006 बैच के HPPS अधिकारी विनोद कुमार को एसपी मंडी लगाया गया है, जबकि रमन शर्मा को पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए हैं. लंबे समय बाद ये बदलाव किए गए हैं.