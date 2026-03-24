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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: ‘अनाथ-विधवा’ के नाम पर बढ़ी महंगाई! पेट्रोल-डीजल पर 5 रुपये सेस से बढ़ने पर विपक्ष का हंगामा

हिमाचल: ‘अनाथ-विधवा’ के नाम पर बढ़ी महंगाई! पेट्रोल-डीजल पर 5 रुपये सेस से बढ़ने पर विपक्ष का हंगामा

HP News In Hindi: हिमाचल में पेट्रोल-डीजल पर 5 रुपये तक ‘अनाथ-विधवा सेस’ लगाने का बिल पास हुआ. विपक्ष ने महंगाई का बोझ बताते हुए विरोध कर सदन से वॉकआउट किया.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 24 Mar 2026 07:49 AM (IST)
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हिमाचल की जनता को महंगाई का बड़ा झटका, सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 5 रुपये तक अनाथ और विधवा सेस लगाने का बिल किया पारित, विपक्ष के विरोध के बावजूद विधानसभा में बिल किया पास, मुख्यमंत्री बोले पंजाब-हरियाणा से कम रहेंगे दाम, विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट.
शिमला

हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है. आर्थिक संकट झेल रही कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमत पांच रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने का फैसला लिया है. इसको लेकर विधानसभा में बिल लाकर उसे पास कर दिया गया है. राज्य सरकार अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए रेगुलर इनकम जुटाने के उद्देश्य से ईंधन पर ‘अनाथ और विधवा उपकर’ की बात कह रही है.

विधानसभा में पारित हुआ विधेयक

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया. 23 मार्च को इस विधेयक पर चर्चा हुई और विपक्ष के जोरदार विरोध के बावजूद इसे पारित कर दिया गया. विपक्ष इस बढ़ोतरी को पहले ही महंगाई से जूझ रही जनता के लिए अनावश्यक बोझ बता रही है.

सेस बढ़ाने पर विपक्ष का विरोध जारी

विपक्ष का कहना है कि इस बढ़ोतरी से डीजल 90 रुपए से ज्यादा और पेट्रोल 100 रुपए पहुंच जाएगा, जो पड़ोसी राज्यों के मुकाबले ज्यादा हो जाएगा. हिमाचल प्रदेश में पहले ही पेट्रोल पर 17 फीसदी और डीजल पर 13.9 फीसदी टैक्स है. पांच रुपए बढ़ाने के बाद लोगों की कमर टूट जाएगी. जो परिस्थितियां विश्व में चल रही हैं, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, ऐसे में पांच रुपए सेस लगाना उचित नहीं. इससे पहले ही सरकार 7 रुपए पेट्रोल-डीजल पर बढ़ा चुकी है. विपक्ष ने अनाथ और विधवा के नाम वाले शब्दों पर भी आपत्ति जताई.

विपक्ष का कहना है कि इसका असर न केवल आम आदमी बल्कि किसानों और हर साल हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आने वाले 3 करोड़ से अधिक टूरिस्ट पर भी पड़ेगा. खाद्य वस्तुओं के दाम में इजाफा और पहाड़ों पर घर बनाना महंगा हो जाएगा. एक साथ पांच रुपए प्रति लीटर की कीमत बढ़ने से निर्माण सामग्री, सेब और किसानों की फसलों की ढुलाई के साथ-साथ बस किराए में भी इजाफा हो सकता है. पड़ोसी राज्यों से अब कोई हिमाचल में तेल नहीं खरीदेगा, जिससे हिमाचल को नुकसान होगा. बिल से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया.

कमजोर तबकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य- CM

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के कमजोर तबकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. हम विधवा और अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं तो भाजपा इसका विरोध कर रही है. केंद्र 27 रुपए डीजल-पेट्रोल पर सेस लेती है. हमारे पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में अभी भी दो रुपए पेट्रोल-डीजल महंगा है. हिमाचल में अभी भी इन राज्यों से यह सस्ता होगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने विपक्ष को सलाह दी कि केंद्र में जाकर RDG की बहाली करने और सेस कम करने की मांग करें.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी कहा कि बीजेपी हिमाचल विरोधी है. उन्होंने सवाल किया कि जो भी बड़ी गाड़ी खरीदता है, क्या वह दस पैसे हमारे विधवा और अनाथ बच्चों के लिए नहीं दे सकता. हमारी सरकार अडिग है, हम उनके लिए बेहतरी की दिशा में काम करते रहेंगे. बीजेपी इसका विरोध करती रहेगी.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 24 Mar 2026 07:49 AM (IST)
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Jairam Thakur HP News SUKHVINDER SINGH SUKHU
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