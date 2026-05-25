हिमाचल: स्थानीय चुनाव का महासंग्राम कल से शुरू, पहले चरण में 1293 पंचायतों में होगा मतदान

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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHP Panchayat Election: स्थानीय चुनाव का महासंग्राम कल से शुरू, पहले चरण में 1293 पंचायतों में होगा मतदान

HP Panchayat Election: स्थानीय चुनाव का महासंग्राम कल से शुरू, पहले चरण में 1293 पंचायतों में होगा मतदान

Himachal Panchayat Elections News: पंचायती राज चुनावों के पहले चरण के लिए 26 मई को 1293 पंचायतों में मतदान होगा. चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 25 May 2026 08:26 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है. तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनावों के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान रविवार शाम थम गया. अब मंगलवार 26 मई को प्रदेश की 1,293 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे. चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए 8,198 कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ संबंधित क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया है. दुर्गम और जनजातीय इलाकों में कर्मचारियों को पहले ही भेज दिया गया था ताकि खराब मौसम या दूरी की वजह से किसी तरह की परेशानी न हो.

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निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया गया है.

तीन चरणों में होंगे चुनाव

प्रदेश में कुल 3,754 पंचायतों में चुनाव कराए जा रहे हैं. पहले चरण में 1,293 पंचायतों में मतदान होगा. इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 28 मई को 1,274 पंचायतों में और तीसरे व अंतिम चरण का मतदान 30 मई को 1,187 पंचायतों में कराया जाएगा.

मतदान खत्म होने के बाद पंचायत प्रधान, उपप्रधान और पंच पदों के नतीजे उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे. वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम तीनों चरण पूरे होने के बाद 31 मई को एक साथ जारी किए जाएंगे.

मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर फोकस

निर्वाचन आयोग इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्र तक लाने की कोशिश कर रहा है. वर्ष 2020 के पंचायत चुनावों में करीब 78 फीसदी मतदान हुआ था. आयोग को उम्मीद है कि इस बार यह आंकड़ा और बढ़ सकता है.

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए कुल 21,678 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 3,554 मतदान केंद्र संवेदनशील और 1,585 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं. ऐसे केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

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50 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान

प्रदेश में कुल 50 लाख 79 हजार 48 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें 25 लाख 67 हजार 770 पुरुष और 25 लाख 11 हजार 249 महिला मतदाता शामिल हैं. पांवटा साहिब की भाटावाली पंचायत में सबसे ज्यादा 4,623 मतदाता हैं, जबकि किन्नौर के पूह क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुमरा में सबसे कम 178 मतदाता दर्ज किए गए हैं.

वहीं लाहौल-स्पीति के काजा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लांगना कौमिक में बना मतदान केंद्र समुद्र तल से 4,587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो प्रदेश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र माना जा रहा है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 25 May 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
Panchayat Elections HIMACHAL NEWS
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