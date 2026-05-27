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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल पंचायत चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान, 72.34 फीसदी पड़े वोट, कुल्लू रहा अव्वल

हिमाचल पंचायत चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान, 72.34 फीसदी पड़े वोट, कुल्लू रहा अव्वल

Himachal Panchayat Elections News: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में 72.34 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा उत्साह दिखाया.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 27 May 2026 09:37 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. गांवों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में प्रदेशभर में कुल 72.34 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और कहीं से किसी बड़ी गड़बड़ी की खबर सामने नहीं आई.

प्रदेश के कुल 18 लाख 22 हजार 636 मतदाताओं में से 13 लाख 18 हजार 558 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इस बार महिलाओं में मतदान को लेकर ज्यादा उत्साह देखने को मिला.

पुरुषों का मतदान प्रतिशत 69.39 रहा, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 75.37 दर्ज किया गया. इससे साफ है कि गांव की सरकार चुनने में महिलाओं ने बड़ी भागीदारी निभाई.

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प्रदेश की 1293 पंचायतों और 7729 पंचायत वार्डों के लिए मतदान कराया गया. पंचायतों और वार्डों की संख्या के हिसाब से कांगड़ा जिला सबसे बड़ा रहा. यहां 287 पंचायतें और 1713 पंचायत वार्ड शामिल रहे. वहीं मंडी जिले में सबसे ज्यादा 2 लाख 4 हजार 415 वोट डाले गए.

मतदान प्रतिशत के मामले में कुल्लू जिला सबसे आगे रहा. यहां रिकॉर्ड 81.94 प्रतिशत मतदान हुआ. इसके अलावा सोलन में 77.89 प्रतिशत, ऊना में 76.30 प्रतिशत, सिरमौर में 75.91 प्रतिशत और शिमला में 74.81 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के औसत से ज्यादा रहा.

किन्नौर में सबसे कम मतदान

प्रदेश में सबसे कम मतदान किन्नौर जिले में दर्ज किया गया. यहां केवल 66.12 प्रतिशत वोट पड़े. इसके अलावा चंबा में 66.28 प्रतिशत, कांगड़ा में 68.61 प्रतिशत और बिलासपुर में 69.61 प्रतिशत मतदान हुआ.

लाहौल ब्लॉक की 12 पंचायतों में भी चुनाव कराए गए, जहां कुल 66.77 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. यहां कुल 6758 मतदाता थे, जिनमें से 4512 लोगों ने मतदान किया. पुरुषों का मतदान प्रतिशत 67.99 और महिलाओं का 65.49 प्रतिशत रहा.

ऊना में अंब ब्लॉक सबसे आगे

ऊना जिले की 86 पंचायतों में दोपहर तीन बजे तक 76.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. इनमें अंब विकास खंड सबसे आगे रहा, जहां करीब 80 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं हरोली ब्लॉक में सबसे कम 72.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

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राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही. चुनाव के दौरान 11 जगहों पर टेंडर वोट डाले गए. वहीं थर्ड जेंडर श्रेणी में भी एक मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 27 May 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
Panchayat Elections HIMACHAL NEWS Himachal Panchayat Elections
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