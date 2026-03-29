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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, मैदानों में बारिश, 29 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, मैदानों में बारिश, 29 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

Himachal News In Hindi: हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ गया है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: जतिन राय | Updated at : 29 Mar 2026 12:26 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है. ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है. मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.

 सुबह से अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर बर्फबारी हो रही है. प्रशासन ने पर्यटकों और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 4×2 वाहनों तथा दोपहिया वाहनों को सोलंग बैरियर से आगे जाने की अनुमति फिलहाल रोक दी है. बर्फबारी का दौर थमने और मौसम साफ होने के बाद ही आवाजाही की अनुमति मिलेगी.

प्रशासन ने सभी लोगों से निवेदन किया है कि यदि अत्यंत आवश्यक हो तभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर यात्रा करें और ऐसे में केवल 4×4 वाहनों का ही उपयोग करें. साथ ही मौसम एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य करें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके.

 लाहौल स्पीति में भी फिर बर्फबारी

लाहौल स्पीति में भी एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है. पहले हुई बर्फबारी से घाटी के हालात अभी सुधर नहीं पाए थे कि इस बीच फिर से बर्फ गिरने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

 4 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का अनुमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार 29 मार्च को प्रदेश के कई स्थानों में ओलावृष्टि, एक-दो स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. 30 मार्च, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी है.

31 मार्च और 1 अप्रैल को अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि कुछ ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है. अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 4 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा.

 ऊना सबसे गर्म - शिमला में भी गिरेगा पारा

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ताबो का न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान ऊना में 30.8 डिग्री रहा. राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा. तापमान में और गिरावट आने से प्रदेश में ठंड का अहसास फिर से बढ़ सकता है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 29 Mar 2026 12:26 PM (IST)
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