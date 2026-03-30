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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: 'हक नहीं मिला तो सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे', पेंशनर्स की सुक्खू सरकार को चेतावनी

Himachal News: 'हक नहीं मिला तो सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे', पेंशनर्स की सुक्खू सरकार को चेतावनी

Himachal Pradesh News In Hindi: पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने सुक्खू सरकार पर विभिन्न लंबित वित्तीय देनदारीयो को ना देने के खिलाफ ड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 30 Mar 2026 05:12 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अपनी विभिन्न लंबित वित्तीय देनदारीयो को अदा न करने के खिलाफ पेंशनरों ने चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया गाया और सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पेंशनरों ने कहा कि यदि सरकार ने पेंशनरों की देनदारियों को अदा नहीं किया तो वह सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे.

पिछले तीन साल से सुक्खू सरकार सौतेला व्यवहार कर रही

पेंशनरों ने यह भी बताया कि सुक्खू सरकार पिछले तीन साल 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के रिटायर्ड हुए पेंशनर्स के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. ग्रेच्यूटी और लीव इनकैशमेंट नहीं दिया गया है. 13 प्रतिशत डीए और 44 महीने का बकाया राशि की अदायगी भी अभी तक लंबित पड़ी है. पिछले तीन सालों से करोड़ों के चिकित्सा बिलों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है, परिणामस्वरूप पेंशनर्स में सरकार के खिलाफ भारी रोष है. यदि समय रहते पेंशनरों को उनका हक नहीं मिला तो वह सुक्खू सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे.

'पिछली सरकार 11000 करोड़ की देनदारियां छोड़ गई'

हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख सरकारी पेंशनभोगी है. जिनको सरकारी ट्रेजरी के माध्यम से सुपरएनुएशन और फैमिली पेंशन दी जाती हैं. बता दें कि पेंशनर पहले भी कई बैठकें कर सरकार को चेतावनी दे चुके थे. आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने बजट में लंबित देनदारियों का कोई जिक्र नहीं किया है. 

सुक्खू सरकार कहती है कि पिछली जय राम ठाकुर की सरकार उनके ऊपर 11000 करोड़ की देनदारियां छोड़ कर गई है, जो अब लगातार बढ़ रही है. हिमाचल प्रदेश पर लोन का बोझ एक लाख करोड़ को पार कर चुका है. अब तो हालात ऐसे कि हैं ब्याज चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है. बजट में नेताओं अफसरों के वेतन को छे माह के लिए स्थगित किया गया है. इससे, इस वर्ग में अंदर खाते भारी रोष है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 30 Mar 2026 05:12 PM (IST)
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