Video: आपदा में अवसर! लकड़ी के फट्टों से सड़क बना निकाल दी कार, हिमाचल के गांव का वीडियो वायरल

Mandi News: प्राकृतिक आपदाओं के बाद अक्सर दूर-दराज के इलाकों में संपर्क टूट जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के ककलोह गांव के ग्रामीणों ने अपनी जुगाड़ तकनीक से एक बार फिर साबित कर दिया कि मुश्किल में भी समाधान निकाला जा सकता है. वीडियो में दिखाया गया है कि आपदा के बाद फंसी कार को निकालने के लिए ग्रामीणों ने ऐसा जुगाड़ लगाया की देखने वाले दंग रह गए.

लकड़ी के फट्टों को जोड़कर अस्थायी सड़क बनाई

बता दें कि कुछ दिनों पहले मंडी जिले के ककलोह गांव में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया. वीडियो में देख सकते हैं कि एक कार कितनी बुरी तरह से फंसी हुई है, जिसे निकालने के लिए ग्रामीणों ने कई प्रयास किया, लेकिन बार-बार उनका प्रयास फेल हो जाता. इसके बाद भी ग्रामीणों ने हार नहीं मानी उन्होंने लकड़ी के फट्टों को जोड़कर एक अस्थायी सड़क बनाई, जिसके जरिए कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

कार को निकालने के लिए कई लोग जुटे

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ग्रामीणों ने रस्सियों और लकड़ी के फट्टों की मदद से कैसे धीरे-धीरे कार को खींचा और बैलेंस बनाते हुए सावधानी से कार को निकाला. कार को सही सलामत निकालने के लिए कई लोग जुटे हुए हैं, लेकिन साथ ही में ये खतरनाक भी साबित हो सकता था, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने ग्रामीणों के काम की तारीफ की और साथ ही वीडियो को खूब शेयर भी किया जा रहा है.