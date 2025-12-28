हिमाचल: कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, पायलट की मौत, 1 पर्यटक घायल
Kangra Paragliding Accident: कांगड़ा की बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग साइट पर एक हादसा हो गया. इसमें पायलट की मौत हो गई जबकि कोलकता का एक पर्यटक घायल हुआ है.
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में के बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग स्थल पर एक हादसा पेश आया है. जिसमें पैराग्लाइडर पायलट की मौत हो गई है जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है. पुलिस ने रविवार (28 दिसंबर) को यह जानकारी दी.
पुलिस के मुताबिक 26 दिसंबर को कांगड़ा जिले के बीड़ पुलिस स्टेशन के तहत बिलिंग टेक-ऑफ साइट पर पैराग्लाइडिंग दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया. पुलिस द्वारा मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. घटना के बारे में कांगड़ा पुलिस एसपी ने जानकारी दी है.
पुलिस अधीक्षक ने दी यह जानकारी
कांगड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि हादसे में मंडी जिले के पधर तहसील में बरधन पोस्ट ऑफिस के तहत लछायन गांव के रहने वाले मोहन सिंह की कथित तौर पर लापरवाही सामने आई है. पैराग्लाइडर बीड़ बिलिंग से उड़ान भरते के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
इस घटना में पश्चिम बंगाल में कोलकाता निवासी पर्यटक पार्थ दवे घायल हो गए. घायल युवक से पुलिस पूछताछ करने की कोशिश कर रही है. उसकी हालत ठीक होने के बाद इस हादसे के बारे में अन्य जानकारी सामने आएगी. इस हादसे को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है.
घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती
घायल को इलाज के लिए पालमपुर के विवेकानंद अस्पताल ले जाया गया है. हालांकि, पैराग्लाइडर पायलट मोहन सिंह ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया. पुलिस ने बीड़ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
घटना की जानकारी मिलने के बाद राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची. साथ ही स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया. घटना की पूरी जांच की जा रही है. इस हादसे की असली वजह का पता लगाया जा रहा है.
