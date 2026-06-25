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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशबैकफुट पर HRTC के कर्मचारी, यूनियन ने वापस ली हड़ताल; जानें फैसले के पीछे की असली वजह

बैकफुट पर HRTC के कर्मचारी, यूनियन ने वापस ली हड़ताल; जानें फैसले के पीछे की असली वजह

Himachal Pradesh News: HRTC के चालक-परिचालक कर्मचारियों की आज 25 जून से शुरू होने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया गया. परिवहन विभाग की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 25 Jun 2026 01:11 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) के चालक-परिचालक कर्मचारियों की आज 25 जून से शुरू होने हड़ताल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, चालक-परिचालक यूनियन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है. इस फैसले के के बाद सरकार और सरकारी बसों में सफर करने वाले आम मुसाफिरों को बड़ी राहत मिली है.

आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) के चालक-परिचालक कर्मचारियों और परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के बीच हुई वार्ता सफल रही है. वार्ता में कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनने के बाद चालक-परिचालक यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है.

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परिवहन विभाग ने मानी यूनियन की मांगें

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के चालक-परिचालक कर्मचारियों और परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के बीच हुई बैठक के दौरान चालक-परिचालकों के तबादलों को रद्द करने तथा 12 माह के नाइट ओवरटाइम के भुगतान को लेकर सहमति बनी. इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई, जिसके बाद यूनियन ने हड़ताल पर न जाने का निर्णय लिया.

बस यूनियन ने स्थगित की हड़ताल

यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार और प्रशासन की ओर से मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया गया है, इसलिए यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हड़ताल स्थगित की जा रही है. हड़ताल टलने से प्रदेशभर के लाखों यात्रियों ने राहत की सांस ली है. अब बुधवार से HRTC की बस सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होंगी और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

सरकार के साथ मुसाफिरों ने ली राहत की सांस

HRTC चालक-परिचालक यूनियन और सरकार के बीच टकराव फिलहाल खत्म हो गया है. ACS ट्रांसपोर्ट के साथ हुई सफल वार्ता के बाद यूनियन ने हड़ताल पर न जाने का फैसला लिया है. तबादलों को रद्द करने और नाइट ओवरटाइम भुगतान समेत प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद अब प्रदेशभर में HRTC बसें सामान्य रूप से चलेंगी. इससे लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 25 Jun 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
HRTC Shimla News HImachal Pradesh News
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