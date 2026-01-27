हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक अनोखी और प्रेरणादायक शादी की कहानी सामने आई है. भारी बर्फबारी के बावजूद एक दूल्हा पैदल चलकर अपनी बारात के साथ दुल्हन के घर पहुंचा. बर्फीले पहाड़ों के बीच से पैदल चलते हुए दूल्हे के साथ बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सराज क्षेत्र में सड़कें बंद होने और बिजली गुल होने के कारण दूल्हा गितेश ठाकुर 7 किलोमीटर पैदल चलकर बैंचड़ी पहुंचा, जहां सीमित बारातियों के साथ अंधेरे में विवाह की रस्में पूरी की गईं. दूल्हे के पिता ने बर्फबारी को शुभ संकेत बताया और यह शादी दुर्गम परिस्थितियों में भी यादगार बन गई.

हिमपात ने बदल दिया पूरा प्लान

बुनालीधार के गितेश ठाकुर का विवाह 24 जनवरी को बैंचड़ी की ऊषा ठाकुर के साथ तय था. इससे एक दिन पहले 23 जनवरी को सराज क्षेत्र में भारी हिमपात हुआ, जिसके कारण सड़कें बंद हो गईं और इलाके में ब्लैकआउट की स्थिति भी बन गई. सड़क बंद होने के कारण परिवार ने पैदल ही बारात ले जाने का फैसला लिया. जहां पहले करीब 100 लोगों की बरात जानी थी, वहीं मौसम की मार के चलते केवल 20 के करीब करीबी रिश्तेदार ही बरात में शामिल हो सके.

जिला मंडी के सराज क्षेत्र में भारी हिमपात से जब सड़कें बंद हो गईं और अंधेरा छा गया, तब भी बुनालीधार के गितेश ठाकुर का हौसला नहीं डगमगाया. दुल्हन को लेने का जज्बा ऐसा था कि दूल्हा करीब सात किलोमीटर बर्फीले और दुर्गम रास्तों को पैदल तय कर बारातियों के साथ बैंचड़ी पहुंचा.

बर्फ के बीच पूरी हुई विवाह की रस्में

बर्फ के बीच विवाह की रस्में पूरी की गईं. सीमित संख्या में बारातियों और देवताओं की उपस्थिति ने इस विवाह को यादगार बना दिया. अंधेरे में ही सभी रस्में संपन्न हुईं, लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी. दूल्हे के पिता ने बर्फबारी को शुभ संकेत बताया और कहा कि यह शादी हमेशा याद रहेगी. बर्फबारी की दुर्गम परिस्थितियों ने शादी को बना दिया यादगार. बर्फीले पहाड़ों के बीच से पैदल चलते हुए दूल्हे के साथ बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो हुआ वायरल

बर्फीले पहाड़ों को चीरते हुए बारात के पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस दूल्हे के हौसले की तारीफ कर रहे हैं और इस अनोखी शादी को सराह रहे हैं. यह शादी साबित करती है कि सच्चे प्यार के आगे कोई भी मुश्किल छोटी है. मौसम की मार और दुर्गम रास्ते भी इस दूल्हे के इरादों को डिगा नहीं सके.