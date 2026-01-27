हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशबर्फबारी में बारात: भारी बर्फ के बीच 7km पैदल चलकर दूल्हा पहुंचा अपनी दुल्हन के पास, सब रह गए हैरान

बर्फबारी में बारात: भारी बर्फ के बीच 7km पैदल चलकर दूल्हा पहुंचा अपनी दुल्हन के पास, सब रह गए हैरान

Himachal Pradesh News: मंडी में भारी बर्फबारी से सड़कें बंद होने के बाद दूल्हा गितेश ठाकुर 7 किलोमीटर पैदल चलकर बारात लेकर बैंचड़ी पहुंचा. अंधेरे में सीमित बारातियों के साथ विवाह की रस्में हुईं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 27 Jan 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक अनोखी और प्रेरणादायक शादी की कहानी सामने आई है. भारी बर्फबारी के बावजूद एक दूल्हा पैदल चलकर अपनी बारात के साथ दुल्हन के घर पहुंचा. बर्फीले पहाड़ों के बीच से पैदल चलते हुए दूल्हे के साथ बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सराज क्षेत्र में सड़कें बंद होने और बिजली गुल होने के कारण दूल्हा गितेश ठाकुर 7 किलोमीटर पैदल चलकर बैंचड़ी पहुंचा, जहां सीमित बारातियों के साथ अंधेरे में विवाह की रस्में पूरी की गईं. दूल्हे के पिता ने बर्फबारी को शुभ संकेत बताया और यह शादी दुर्गम परिस्थितियों में भी यादगार बन गई.

हिमपात ने बदल दिया पूरा प्लान

बुनालीधार के गितेश ठाकुर का विवाह 24 जनवरी को बैंचड़ी की ऊषा ठाकुर के साथ तय था. इससे एक दिन पहले 23 जनवरी को सराज क्षेत्र में भारी हिमपात हुआ, जिसके कारण सड़कें बंद हो गईं और इलाके में ब्लैकआउट की स्थिति भी बन गई. सड़क बंद होने के कारण परिवार ने पैदल ही बारात ले जाने का फैसला लिया. जहां पहले करीब 100 लोगों की बरात जानी थी, वहीं मौसम की मार के चलते केवल 20 के करीब करीबी रिश्तेदार ही बरात में शामिल हो सके.

जिला मंडी के सराज क्षेत्र में भारी हिमपात से जब सड़कें बंद हो गईं और अंधेरा छा गया, तब भी बुनालीधार के गितेश ठाकुर का हौसला नहीं डगमगाया. दुल्हन को लेने का जज्बा ऐसा था कि दूल्हा करीब सात किलोमीटर बर्फीले और दुर्गम रास्तों को पैदल तय कर बारातियों के साथ बैंचड़ी पहुंचा.

बर्फ के बीच पूरी हुई विवाह की रस्में

बर्फ के बीच विवाह की रस्में पूरी की गईं. सीमित संख्या में बारातियों और देवताओं की उपस्थिति ने इस विवाह को यादगार बना दिया. अंधेरे में ही सभी रस्में संपन्न हुईं, लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी. दूल्हे के पिता ने बर्फबारी को शुभ संकेत बताया और कहा कि यह शादी हमेशा याद रहेगी. बर्फबारी की दुर्गम परिस्थितियों ने शादी को बना दिया यादगार. बर्फीले पहाड़ों के बीच से पैदल चलते हुए दूल्हे के साथ बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो हुआ वायरल

बर्फीले पहाड़ों को चीरते हुए बारात के पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस दूल्हे के हौसले की तारीफ कर रहे हैं और इस अनोखी शादी को सराह रहे हैं. यह शादी साबित करती है कि सच्चे प्यार के आगे कोई भी मुश्किल छोटी है. मौसम की मार और दुर्गम रास्ते भी इस दूल्हे के इरादों को डिगा नहीं सके.

Input By : Pari Sharma
और पढ़ें
Published at : 27 Jan 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Mandi News HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
एक्टर बनने से पहले देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में नाना पाटेकर से गूफी पेंटल शामिल
नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक, देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स
Advertisement

वीडियोज

UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?
UGC Protest: UGC के नए नियम पर छात्रों ने सरकार से पूछे तीखे सवाल? | Breaking | Lucknow | CM yogi
UGC Protest: लखनऊ में UGC के नए नियमों का छात्रों ने किया विरोध| Breaking | Lucknow | CM yogi
India-Europe Trade Deal: साइन हुआ भारत-EU के बीच डील, आखिर क्यों 'मदर ऑफ आल डील्स' का मिला नाम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
एक्टर बनने से पहले देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में नाना पाटेकर से गूफी पेंटल शामिल
नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक, देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स
ट्रेंडिंग
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
हेल्थ
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
जनरल नॉलेज
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget