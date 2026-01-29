हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मंडी: हराबाग फोरलेन पर जानलेवा स्टंट करना पड़ा भारी, इतना कटा चालान कि भरना होगा मुश्किल

मंडी: हराबाग फोरलेन पर जानलेवा स्टंट करना पड़ा भारी, इतना कटा चालान कि भरना होगा मुश्किल

Himachal Pradesh News: मंडी के हराबाग फोरलेन पर सफेद कार से खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल. सुंदरनगर पुलिस ने चालक पर 18,500 रुपये का चालान काटा. मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 29 Jan 2026 03:00 PM (IST)


हिमाचल प्रदेश: जिला मंडी के सुंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत हराबाग फोरलेन पर एक सफेद रंग की कार से खतरनाक स्टंट करने का मामला सामने आया है. यह पूरी घटना राहगीरों द्वारा मोबाइल कैमरे में कैद की गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वायरल वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कार नंबर एचपी-31-सी-5301 का चालक व्यस्त फोरलेन सड़क पर लापरवाहीपूर्वक वाहन को घुमाते हुए खतरनाक स्टंट कर रहा है, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा पैदा हो गया था.

बताया जा रहा है कि हराबाग फोरलेन मार्ग पहले से ही तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. ऐसे में इस तरह की स्टंटबाजी न केवल चालक की जान को जोखिम में डालती है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बनती है. घटना के समय फोरलेन पर अन्य वाहन भी मौजूद थे, जिससे हालात और ज्यादा चिंताजनक हो गए थे.

स्थानीय लोगों की मांग: सख्त निगरानी हो

स्थानीय लोगों का कहना है कि हराबाग फोरलेन पर आए दिन तेज रफ्तार और स्टंटबाजी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन सख्त निगरानी के अभाव में ऐसे मामलों में कमी नहीं आ पा रही है. लोगों ने प्रशासन और यातायात पुलिस से मांग की है कि फोरलेन पर नियमित गश्त बढ़ाई जाए और सीसीटीवी कैमरों की मदद से स्टंट करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

सार्वजनिक सड़क पर स्टंट गैरकानूनी

यातायात नियमों के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह के स्टंट करना पूरी तरह गैरकानूनी है और इससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं. वहीं, कई लोगों का यह भी कहना है कि युवाओं में सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह और रोमांच की प्रवृत्ति के चलते ऐसे खतरनाक कदम उठाए जा रहे हैं. लेकिन एक छोटी सी लापरवाही कई जिंदगियों को प्रभावित कर सकती है और इसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ सकता है.

पुलिस ने काटा 18,500 रुपये का चालान

मामले को गंभीरता से लेते हुए सुंदरनगर पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर वाहन एचपी-31-सी-5301 की पहचान की और दोषी चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस द्वारा 18 हजार 500 रुपये का चालान काटा गया है.

भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी

डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की लापरवाही पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

बता दें कि यह घटना एक बार फिर यह संदेश देती है कि सड़क पर स्टंट करना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि घोर लापरवाही है. युवाओं को चाहिए कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखें, ताकि ऐसे खतरनाक हादसों से बचा जा सके.

 

Input By : Pari Sharma
Published at : 29 Jan 2026 03:00 PM (IST)

Mandi News HImachal Pradesh News
Embed widget