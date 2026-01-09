हिमाचल में दिल दहला देने वाली वारदात, महिला मित्र से मिलने आए युवक की पीट-पीटकर, हत्या 4 गिरफ्तार
Youth Beaten to While Meeting Female Friend: बिहार के दीपक झा (22) महिला मित्र से मिलने चंडीगढ़ से बंजार आए. 6 जनवरी को पति व ग्रामीणों ने पहली बार पीटा, युवती को जबरन ले गए.कुल्लू अस्पताल में मौत.
हिमाचल प्रदेश के बंजार उपमंडल के गाड़ा गुशेणी क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है. बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले 22 वर्षीय दीपक झा को पीट-पीटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार, दीपक झा चंडीगढ़ से टैक्सी लेकर अपनी महिला मित्र से मिलने बंजार पहुंचे थे. इसी दौरान महिला के पति और कुछ ग्रामीणों ने युवक को घेर लिया. पहले बाहू क्षेत्र में दीपक की जमकर पिटाई की गई, उसके बाद उन्हें गाड़ा गुशेणी ले जाकर लाठियों से बेरहमी से पीटा गया.
टैक्सी चालक ने दी सूचना
हमले में दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए. टैक्सी चालक ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. घायल अवस्था में दीपक को पहले बंजार अस्पताल और फिर कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान मध्यरात्रि में उनकी मौत हो गई. छह जनवरी को दीपक चंडीगढ़ से टैक्सी में आया था. गाड़ा गुशेणी पहुंचने पर कुछ लोगों ने सड़क पर उसकी टैक्सी रोक ली.
आरोप है कि दीपक के साथ तब उसकी दो बच्चों की प्रेमिका भी थी, जिन्हें जबरन बाहर निकालकर भीड़ ने लाठी-डंडों से जमकर पीटा. मारपीट के बाद युवती को जबरन अपने साथ गांव ले जाया गया, जबकि दीपक को उसकी टैक्सी में बैठाकर भगा दिया गया.
दूसरे दिन फिर पीटा
अगले दिन सात जनवरी को जब दीपक युवती को वापस लाने के लिए दोबारा गाड़ा गुशेणी पहुंचा, तो वहां दो बाइकों पर सवार लोगों ने उसे घेर लिया. इस दौरान उन्होंने दीपक को उसकी टैक्सी सहित जबरन गाड़ा गुशेणी ले जाकर फिर से बेरहमी से पीटा. पीड़ित के अनुसार, आरोपित आपस में सचिन और बिट्टू नाम लेकर एक-दूसरे को पुकार रहे थे. मारपीट इतनी क्रूर थी कि दीपक की हालत गंभीर हो गई. बाद में आरोपितों ने उसे उसकी ही टैक्सी में डालकर वहां से भगा दिया.
कुल्लू अस्पताल में मौत
इसके बाद उपचार के दौरान कुल्लू अस्पताल में दीपक कुमार झा की मौत हो गई, जिससे मामला हत्या में तब्दील हो गया. पुलिस ने BNS की धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बंजार एसडीपीओ मदन लाल कौशल ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है.
परिजनों के पहुंचने के बाद होगा पोस्टमार्टम
मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. उनके पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा. वहीं, घटना के बाद महिला सदमे में है और ढालपुर अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है. यह घटना इलाके में सनसनी फैला चुकी है और भीड़ द्वारा लिंचिंग जैसी हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े करती है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL