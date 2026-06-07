हिमाचल में 15 जून को होगा पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण, CM सुक्खू समेत मंत्री दिलाएंगे शपथ

हिमाचल प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने नव-निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रधानों और उप-प्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. राज्यपाल की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 15 जून 2026 को जिला स्तर पर आयोजित होने वाले समारोहों में विभिन्न मंत्रियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत किया गया है. स्थानीय प्रशासन को शपथ को लेकर तैयारियां करने के आदेश भी हो चुके हैं.

अधिसूचना के अनुसार कांगड़ा जिले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, ऊना में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री तथा सोलन में स्वास्थ्य एवं श्रम मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाएंगे.

कुल्लू-लाहौल-स्पीति में ये दिलाएंगे शपथ

इसी प्रकार कुल्लू और लाहौल-स्पीति के लिए कुल्लू में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार, सिरमौर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मंडी में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी तथा हमीरपुर में आयुष एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा शपथ ग्रहण करवाएंगे.

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प्रधान-उप प्रधान लेंगे शपथ

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित जिलों के सभी नव-निर्वाचित प्रधान एवं उप-प्रधान इस जिला स्तरीय समारोह में शपथ लेंगे. इस आयोजन को पंचायत चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है, जिसके बाद नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि औपचारिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन शुरू करेंगे.

यहां बता दें कि हाल में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में कांग्रेस को मजबूत सफलता प्राप्त हुई है, जबकि विपक्षी भाजपा को उतनी सफलता नहीं मिल पाई. ज्यादातर प्रमुख पदों पर कांग्रेस या उसके समर्थित उम्मीदवारों ने इस बार जीत हासिल की है. इस बीच पंचायत चुनावों में गड़बड़ी को लेकर विपक्षी दलों ने शिकायत भी कीं, लेकिन बावजूद उसके पंचायत चुनाव संपन्न हो गए.

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