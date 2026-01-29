हिमाचल में देर रात बड़ा बस हादसा, 10 फुट गहरी खाई में गिरी बस, ड्राइवर-कंडक्टर समेत 4 घायल

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, नम्होल के समीप देर रात दो बजे के करीब एक निजी बस, हादसे का शिकार हो गई. जिसमें बस अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 10 फुट नीचे खाई में जा गिरी. वहीं हादसे में चालक-परिचालक समेत चार लोग घायल हुए हैं. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी है कि हादसा कैसे हुआ? वहीं बस में बस चालक और परिचालक के अलावा तीन सवारियां ओर मौजूद थीं, लेकिन हादसे के बाद दो सवारियां ही मौके पर मिलीं, जबकि एक सवारी मौके से चली गई थी.

दुर्घटना में चालक, परिचालक समेत दो सवारियों को आई गंभीर चोटें

इस दुर्घटना में चालक, परिचालक समेत दो सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं. वहीं बस में सवार सभी घायलों को उपचार के लिए एम्स बिलासपुर ले जाया गया. पुलिस इस हादसे के कारणों का पता लगा रही है. पुलिस का कहना है कि ठंड के मौसम की वजह से लोग रात को बस में यात्रा करना कम ही पसंद करते हैं, जिस वजह से बस में यात्री कम ही सवार थे और एक बड़ा हादसा होने से टल गया.

हिमाचल में 2025 में 1920 सड़क दुर्घटनाओं में 789 लोगों की हुई मौत

हिमाचल प्रदेश में प्रमुख निजी बस ऑपरेटरों में से एक प्रेम बस है, जो लगभग 200 से अधिक बसों के साथ 230 से अधिक दैनिक रूट कवर करती है. यह मुख्य रूप से शिमला, कांगड़ा, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, पठानकोट और हमीरपुर जैसे स्थानों को जोड़ती है, जिसमें सबसे लंबी सेवा पठानकोट से सराहन (शिमला) तक की है. लेकिन प्रेम बस के लगातार हो रहे हादसे अब यात्रियों को डराने लगे हैं.

पहाड़ी राज्य हिमाचल में 2025 में 1920 सड़क दुर्घटनाओं में 789 लोगों की मौत हुई है. वहीं 2025 में प्रदेश में हुए सड़क हादसों में 3,030 लोग घायल हुए. हिमाचल के नेशनल हाईवे पर 114 सड़क दुर्घटनाओं में 15 लोगों की मौत हुई, वहीं शहरी इलाकों में शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच सबसे अधिक हादसे पेश हुए हैं.