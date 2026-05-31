हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल में आज चुनावी महासंग्राम का फैसला, नगर निगम से जिला परिषद तक किसके सिर सजेगा जीत का ताज?

हिमाचल में आज चुनावी महासंग्राम का फैसला, नगर निगम से जिला परिषद तक किसके सिर सजेगा जीत का ताज?

Himachal Panchayat Elections Result News: हिमाचल प्रदेश में आज 4 नगर निगमों, 251 जिला परिषद और 1684 बीडीसी सीटों के चुनाव नतीजे घोषित होंगे. सुबह 9 बजे से शुरू हुई मतगणना पर पूरे प्रदेश की नजर है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 31 May 2026 09:04 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. रविवार (31 मई) सुबह 9 बजे से 4 नगर निगमों, 251 जिला परिषद (जिप) वार्डों और 1684 पंचायत समिति (बीडीसी) सीटों के लिए मतगणना शुरू होगी. प्रशासन ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं.

इस बार सबसे ज्यादा चर्चा सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगम चुनावों को लेकर है. इन चुनावों को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है. क्योंकि नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़े जाते हैं, इसलिए इन्हें वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है. राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम जनता की नजर भी इन नतीजों पर टिकी हुई है.

हिमाचल के चंबा में दर्दनाक हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 8 लोगों की मौत

91 विकास खंडों में होगी वोटों की गिनती

राज्य के 91 विकास खंडों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों के वोटों की गिनती संबंधित बीडीओ कार्यालयों में की जाएगी. जिला परिषद चुनाव के परिणामों की आधिकारिक घोषणा उपायुक्त (डीसी) करेंगे, जबकि बीडीसी सीटों के विजेताओं की घोषणा संबंधित एसडीएम द्वारा की जाएगी.

जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए प्रत्येक वार्ड में 15 से 20 टेबलें लगाई जाएंगी. एक वार्ड की गिनती में करीब 35 अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं. यदि किसी वार्ड में मतों की संख्या ज्यादा हुई तो टेबलों और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है. वहीं बीडीसी सीटों की मतगणना सामान्य रूप से 3 चरणों में पूरी की जाएगी, हालांकि जरूरत पड़ने पर राउंड की संख्या बढ़ाई जा सकती है.

मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मतगणना होगी और इसकी रिकॉर्डिंग तीन महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी. इसके अलावा मतपत्रों को भी 90 दिनों तक सीलबंद रखकर संरक्षित किया जाएगा ताकि किसी विवाद या अपील की स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके.

Himachal News: HRTC कर्मियों की सरकार को चेतावनी, वेतन नहीं मिला तो 2 जून से बसों का चक्का जाम

शाम तक आएंगे ज्यादातर नतीजे

नगर निगम चुनावों के परिणाम दोपहर तक आने की संभावना है, जबकि जिला परिषद और बीडीसी सीटों के नतीजे देर शाम तक घोषित किए जा सकते हैं. प्रशासन ने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतगणना सुनिश्चित करने के लिए शराब के ठेके बंद रखने सहित सभी जरूरी निर्देश जारी किए हैं. अब पूरे प्रदेश की नजर आज आने वाले इन चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 31 May 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Panchayat Elections Panchayat Elections Result HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के चंबा में दर्दनाक हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 8 लोगों की मौत
हिमाचल के चंबा में दर्दनाक हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 8 लोगों की मौत
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: HRTC कर्मियों की सरकार को चेतावनी, वेतन नहीं मिला तो 2 जून से बसों का चक्का जाम
हिमाचल: HRTC कर्मियों की सरकार को चेतावनी, वेतन नहीं मिला तो 2 जून से बसों का चक्का जाम
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम बना खतरा, कुल्लू-मनाली NH पर पैराग्लाइडर की कराई आपात लैंडिंग
हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम बना खतरा, कुल्लू-मनाली NH पर पैराग्लाइडर की कराई आपात लैंडिंग
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल पंचायत चुनाव पर कांग्रेस का हमला, कहा- 'बीजेपी सिर्फ जीत के...'
हिमाचल पंचायत चुनाव पर कांग्रेस का हमला, कहा- 'बीजेपी सिर्फ जीत के...'
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad Surya Case: Asad के ढेर होने के बाद... इंदिरापुरम में सन्नाटा या डर? | | Khora News | UP
Ghaziabad Surya Case: सूर्या की मां की वो बात, जिसे सुन भावुक हो जाएंगे | Asad Encounter | Khora
Sansani | Terror Plot Exposed: कराची से रची साजिश और दिल्ली-पंजाब पर हमले का 'ब्लूप्रिंट'!
DR. Aarambhi: Vishwas की नई चाल का मोहरा बना Raj, पर Aarambhi का बदला रूप उड़ाएगा होश!
Bollywood News: माधुरी दीक्षित का AI Deepfake वीडियो वायरल, फर्जी लुक पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर नई बहस (30.05.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अटैक पर आया अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अटैक पर आया अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
इंडिया
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले केसी वेणुगोपाल
यूटिलिटी
Train Rules: 1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
हेल्थ
Heel Pain Is A Big Problem: सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget