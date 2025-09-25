हिमाचल प्रदेश में तबाही मचाने के बाद, दक्षिण-पश्चिम मानसून राज्य से विदा हो गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, मानसून बुधवार को चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और मंडी जिलों से पूरी तरह लौट चुका है.

इसके अलावा, कुल्लू और शिमला के अधिकांश हिस्सों तथा लाहौल-स्पीति के कुछ इलाकों से भी मानसून जा चुका है. अगले दो-तीन दिनों में प्रदेश भर से पूरी तरह मानसून रुकसत हो जाएगा. इसी के साथ, शरद ऋतु का आगाज हो गया है.

15 हजार मकान और दुकानें पूरी तरह तबाह

20 जून को, समय से पहले दस्तक देने वाले मानसून की बारिश ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ डाले. लगातार हुई मूसलधार बारिश से करीब 15 हजार मकान और दुकानें पूरी तरह तबाह हो गईं. मानसून ने 454 लोगों की जान ले ली. राज्य को 4,881 करोड़ का नुकसान हुआ है. अभी भी प्रदेश में 2 NH समेत 320 सड़कें बंद पड़ी हैं.

पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल के ऊना 35.6, भुंतर 34.2, बाजौरा 34.4, बिलासपुर 33.7, सुंदरनगर 33.5, कांगड़ा 32.6, नाहन 29.0, शिमला 26.4, मनाली 26.8, कल्पा 25.9, केलांग 23.9, नारकंडा 22.0, कुफरी 21.9 और कुकुमसेरी 26.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

30 सितंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 25 से 30 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान, अधिकतर इलाकों में धूप खिली रहेगी. राज्य से मानसून रुकसत होने के बाद, लोगों ने राहत की सांस ली है. बता दें, हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था.

बिजली और पानी की सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित है. मुख्यमंत्री ने राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर राहत पैकेज की घोषणा की. आपदा की वजह से बहुत सारी जगहों पर सड़कें बंद हैं. गाड़ियां चल नहीं रही हैं, इसकी वजह से लोग अपने बागवानी और कृषि उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. लोगों के सैकड़ों करोड़ के सेब और सब्जियां रास्ते बंद होने की वजह से सड़ चुके हैं.