हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: न्यूजीलैंड से सेब पर आयात शुल्क घटाने के फैसले पर भड़के मंत्री जगत नेगी, कहा- 'बागवानों के...'

हिमाचल: न्यूजीलैंड से सेब पर आयात शुल्क घटाने के फैसले पर भड़के मंत्री जगत नेगी, कहा- 'बागवानों के...'

Himachal Pradesh News: भारत-न्यूजीलैंड FTA के तहत सेब पर आयात शुल्क घटाकर 25% करने के फैसले पर हिमाचल ने आपत्ति जताई है. बागवानी मंत्री ने कहा सस्ते आयातित सेब से बागवानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: जतिन राय | Updated at : 31 Dec 2025 07:47 PM (IST)
Preferred Sources

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत न्यूजीलैंड से आयात होने वाले सेब पर शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के केंद्र सरकार के फैसले पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है.

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस निर्णय को हिमाचल सहित अन्य पहाड़ी राज्यों के सेब उत्पादकों के हितों के विरुद्ध बताया है. जगत नेगी ने कहा कि इस फैसले से हिमाचल की बागवानी अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट पैदा हो सकता है. सस्ते आयातित सेब के कारण स्थानीय बागवानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा.

मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि न्यूजीलैंड से सस्ते सेब के आयात से हिमाचल के बागवानों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा. हिमाचल में सेब उत्पादन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लाखों परिवार इससे जुड़े हुए हैं.

CM की अध्यक्षता में होगी अहम बैठक

जगत नेगी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर जल्द ही बागवान प्रतिनिधियों और बागवानी विशेषज्ञों की एक अहम बैठक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके. बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा.

बागवान प्रतिनिधियों की राय भी ली जाएगी. वहीं, वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत पट्टे (भूमि का मालिकाना हक) मिलने में हो रही देरी पर भी कैबिनेट मंत्री ने चिंता जताई. उन्होंने स्वीकार किया कि या तो लोग प्रक्रिया को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं या फिर अधिकारी अपने स्तर पर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं. मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी.

किन्नौर में एक हजार को मिले पट्टे

मंत्री ने जानकारी दी कि किन्नौर जिले में अब तक करीब एक हजार लोगों को पट्टे दिए जा चुके हैं. हालांकि, अभी भी कई लोग अपने पट्टों के इंतजार में हैं. सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द सभी पात्र लोगों को FRA के तहत पट्टे दिए जाएं, ताकि उन्हें अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार मिल सके. यह मुद्दा हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि सेब उत्पादन राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है. राज्य सरकार केंद्र से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर सकती है.

और पढ़ें
Published at : 31 Dec 2025 07:47 PM (IST)
Tags :
FTA Apples Shimla News Jagat Negi Himachal Farmers HImachal Pradesh News New Zealand Apples
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
Advertisement

वीडियोज

Last Sunset 2025: ऑकलैंड में नए साल का जश्न शुरू...भारत की आखिरी सूर्यास्त | New Year Celebration
क्या Bengal चुनाव हार जाएंगी ममता बनर्जी? ज्योतिष की भविष्यवाणी से मचा हड़कंप! | WB | TMC
2026 में सियासत में भूचाल, क्रिकेट में नया कप्तान, पर्दे के एक्शन तक की सबसे सटीक भविष्यवाणी!
Anjel Chakma LAST WORDS : आखिरी शब्दों में छिपी है क्रूर सच्चाई | ABPLIVE
IndiGo Crisis के बाद बड़ा फैसला: Pilots की Salary & Allowances में ज़ोरदार Hike | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
जनरल नॉलेज
अब 24 नहीं 25 घंटे का होगा एक दिन, आखिर क्यों धरती की घड़ी में होने जा रहा बदलाव?
अब 24 नहीं 25 घंटे का होगा एक दिन, आखिर क्यों धरती की घड़ी में होने जा रहा बदलाव?
यूटिलिटी
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget