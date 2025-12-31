भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत न्यूजीलैंड से आयात होने वाले सेब पर शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के केंद्र सरकार के फैसले पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है.

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस निर्णय को हिमाचल सहित अन्य पहाड़ी राज्यों के सेब उत्पादकों के हितों के विरुद्ध बताया है. जगत नेगी ने कहा कि इस फैसले से हिमाचल की बागवानी अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट पैदा हो सकता है. सस्ते आयातित सेब के कारण स्थानीय बागवानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा.

मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि न्यूजीलैंड से सस्ते सेब के आयात से हिमाचल के बागवानों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा. हिमाचल में सेब उत्पादन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लाखों परिवार इससे जुड़े हुए हैं.

CM की अध्यक्षता में होगी अहम बैठक

जगत नेगी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर जल्द ही बागवान प्रतिनिधियों और बागवानी विशेषज्ञों की एक अहम बैठक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके. बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा.

बागवान प्रतिनिधियों की राय भी ली जाएगी. वहीं, वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत पट्टे (भूमि का मालिकाना हक) मिलने में हो रही देरी पर भी कैबिनेट मंत्री ने चिंता जताई. उन्होंने स्वीकार किया कि या तो लोग प्रक्रिया को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं या फिर अधिकारी अपने स्तर पर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं. मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी.

किन्नौर में एक हजार को मिले पट्टे

मंत्री ने जानकारी दी कि किन्नौर जिले में अब तक करीब एक हजार लोगों को पट्टे दिए जा चुके हैं. हालांकि, अभी भी कई लोग अपने पट्टों के इंतजार में हैं. सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द सभी पात्र लोगों को FRA के तहत पट्टे दिए जाएं, ताकि उन्हें अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार मिल सके. यह मुद्दा हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि सेब उत्पादन राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है. राज्य सरकार केंद्र से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर सकती है.