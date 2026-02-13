हिमाचल प्रदेश: CITU के बैनर तले शिमला में बड़ा प्रदर्शन, मजदूरों ने सरकार को घेरा
Himachal News: हिमाचल प्रदेश में CITU के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला. शिमला में मजदूर संगठनों ने लेबर कोड, निजीकरण और ठेकाप्रथा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मांग उठ रही है.
हिमाचल प्रदेश में ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी हड़ताल के आह्वान का व्यापक असर देखने को मिला. CITU के बैनर तले छात्र, किसान, मजदूर और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शिमला में एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया. पंचायत भवन से डीसी ऑफिस तक रोष रैली निकालकर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की.
इस दौरान चार लेबर कोड को रद्द करने, ठेकाप्रथा समाप्त करने और निजीकरण पर रोक लगाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई श्रम नीतियां मजदूर विरोधी हैं और इससे रोजगार, सुरक्षा और अधिकारों पर सीधा असर पड़ रहा है. रैली में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने साफ संकेत दिया कि प्रदेश में सरकार की नीतियों के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ रहा है.
8 के बजाय 12 घंटे मजदूरों से काम कराने की चल रही साजिश
CITU प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने चार लेबर कोड को मजदूरों पर थोप दिए हैं. पिछले 100 सालों में जो मजदूरों द्वारा 44 कानून हासिल किए गए. उसमें से 29 कानून को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिए हैं. इन चार लेबर कोड के बनने के बाद मजदूरों की जिंदगी और कठिन होने वाली है. मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे कार्य करवाने की साजिश चल रही है. देश में सामाजिक सुरक्षा के कानूनों को खत्म करने की कोशिश चल रही है.
इन चार मजदूर कोड के आने से 75 फीसदी मजदूर कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा. आज आंगनबाड़ी, मिड डे मील, दिहाड़ी मजदूरों की मांगे वैसे की वैसे स्थाई खड़ी है. 2013-14 में इन कर्मचारियों को नियमित करने की बात की गई थी वह आज तक लागू नहीं हो पाई. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अभी तक इन लोगों की ग्रेच्युटी तक नियमित नहीं दी जा रही.
ग्रामीण मजदूरों का समाप्त कर दिया गया रोजगार
विजेंद्र मेहरा ने कहा कि मनरेगा समाप्त कर जिस तरह से ग्रामीण मजदूरों का रोजगार समाप्त कर उनके ऊपर कुठाराघात किया गया हैं. इन सभी सवालों के ऊपर केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की है. पूरे देश भर में बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ आज बिजली कर्मचारी हड़ताल पर है और ट्रेड यूनियन उनका समर्थन कर रहे हैं.
