हिमाचल के मंडी को मोदी सरकार ने दी करोड़ों की सौगात, कंगना रनौत ने बताया ऐतिहासिक फैसला

नए साल 2026 की शुरुआत मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए विकास की नई सौगात लेकर आई है. बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए 1240.53 करोड़ रुपये के सड़क कार्यों को हरी झंडी दे दी है. इस योजना के माध्यम से क्षेत्र के ग्रामीण बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी.

सांसद कंगना रनौत ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें 20 जनवरी 2026 को औपचारिक पत्र भेजकर इस स्वीकृति की जानकारी दी है. इस विशाल बजट के माध्यम से कुल 142 सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू होगा. कुल 846.32 किलोमीटर लंबी सड़कें बिछाई जाएंगी. क्षेत्र की 209 ग्रामीण बसावटों (Habitations) को पहली बार या बेहतर सड़क संपर्कता प्राप्त होगी.

आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 'संजीवनी'

कंगना रनौत ने इस निर्णय को मंडी के लिए 'संजीवनी' करार दिया है. उन्होंने कहा, "मंडी लोकसभा क्षेत्र पिछले दिनों बाढ़ और भारी वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित रहा है. ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार द्वारा इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति पीएम मोदी की संवेदनशीलता और हिमाचल के प्रति उनकी करुणा का प्रमाण है." इन सड़कों के बनने से दुर्गम क्षेत्रों में राहत-बचाव कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच आसान हो जाएगी.

कृषि और पर्यटन को मिलेगी नई गति

सांसद के अनुसार, इन 'ऑल-वेदर' (हर मौसम में चलने वाली) सड़कों से ग्रामीण किसानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुँचाने में आसानी होगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी. साथ ही, बेहतर कनेक्टिविटी से मंडी के दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

समयबद्ध निर्माण और गुणवत्ता पर जोर

कंगना रनौत ने आश्वासन दिया कि वे राज्य सरकार के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी कार्य पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे हों. उन्होंने मंडी की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए इसे 'आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.