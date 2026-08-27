Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल में 27 साल बाद फिर शुरू होगी लॉटरी, दिवाली पर आजमा सकेंगे किस्मत

हिमाचल में 27 साल बाद फिर शुरू होगी लॉटरी, दिवाली पर आजमा सकेंगे किस्मत

हिमाचल प्रदेश में करीब 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर लॉटरी का संचालन शुरू होने जा रहा है. हालांकि, भारतीय जनता पार्टी ने सुक्खू सरकार के इस फैसले का विरोध जताया है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 27 Aug 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में करीब 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर लॉटरी का संचालन शुरू होने जा रहा है. यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो प्रदेशवासी इस वर्ष दिवाली के अवसर पर अपनी किस्मत आजमा सकेंगे. राज्य सरकार ने लॉटरी शुरू करने से संबंधित प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और जल्द ही इसकी शुरुआत की तैयारी है.

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि लॉटरी के पुनः संचालन से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि इस आय का उपयोग विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यों में किया जाएगा. मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सिंगल डिजिट लॉटरी शुरू नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि कई राज्यों में लॉटरी चल रही है, जिससे उन्हें लाभ मिल रहा है.

CM सुक्खू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, क्या है मामला?

बीजेपी के पत्र का मंत्री ने दिया जवाब

लॉटरी को लेकर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पत्र लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता केवल राजनीति करने और चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं.

विपक्ष ने लॉटरी शुरू करने के फैसले का किया विरोध

वहीं, लॉटरी को दोबारा शुरू करने के फैसले का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया है. पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए प्रदेश के परिवारों को संकट में डाल रही है. उन्होंने कहा कि राज्य का युवा पहले ही नशे की समस्या से जूझ रहा है और ऐसे समय में लॉटरी शुरू करना गलत कदम है. उन्होंने कहा कि भाजपा इस निर्णय का विरोध करती है और इसे सामाजिक दृष्टि से नुकसानदेह मानती है.

27 वर्ष पहले क्यों बंद हुई थी लॉटरी?

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1999 में लॉटरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था. उस समय सामाजिक दुष्प्रभावों, आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया था. विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर इसके नकारात्मक प्रभाव सामने आने के बाद सरकार ने लॉटरी बंद कर दी थी.

हालांकि, अब पड़ोसी राज्यों में सफलतापूर्वक संचालित हो रही लॉटरी प्रणालियों और राज्य के वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार इसे दोबारा शुरू करने जा रही है. सरकार का दावा है कि इस बार लॉटरी संचालन पारदर्शी नियमों और आधुनिक डिजिटल सुरक्षा मानकों के तहत किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की अनियमितता या धोखाधड़ी की संभावना न रहे.

स्कूल एडमिशन में जाति का कॉलम खत्म, सुक्खू सरकार का फैसला

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Shimla News HImachal Pradesh News Himachal Pradesh Lottery
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में 27 साल बाद फिर शुरू होगी लॉटरी, दिवाली पर आजमा सकेंगे किस्मत
हिमाचल में 27 साल बाद फिर शुरू होगी लॉटरी, दिवाली पर आजमा सकेंगे किस्मत
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: बहनों के बाद अब भाइयों को भी मिली रक्षाबंधन की छुट्टी, सीएम ने किया ऐलान
हिमाचल: बहनों के बाद अब भाइयों को भी मिली रक्षाबंधन की छुट्टी, सीएम ने किया ऐलान
हिमाचल प्रदेश
स्कूल एडमिशन में जाति का कॉलम खत्म, सुक्खू सरकार का फैसला
स्कूल एडमिशन में जाति का कॉलम खत्म, सुक्खू सरकार का फैसला
हिमाचल प्रदेश
CM सुक्खू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, क्या है मामला?
CM सुक्खू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, क्या है मामला?
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
विश्व
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
क्रिकेट
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
ओटीटी
‘बंदर’ से ‘बबीता रिपोर्टिंग’ तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को OTT पर आ रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज, रक्षाबंधन वीकेंड पर करें बिंज वॉच
इंडिया
'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी
'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
ट्रेंडिंग
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget