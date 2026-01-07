हिमाचल में पर्यटन की नई पहल, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया 'दैट्स यू' अभियान

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार (7 जनवरी) पर्यटन विभाग की एक महत्वाकांक्षी और अनूठी पहल ‘दैट्स यू’ (That’s You) अभियान का शुभारंभ किया. यह अभियान प्रदेश की पर्यटन नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को केवल प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक सीमित न रखकर प्रकृति के साथ गहरा और व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस कराना है.

मुख्यमंत्री ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि 'दैट्स यू' को विशेष रूप से प्रदेश के प्रवेश द्वारों, हवाई अड्डों और हेरिटेज रेलवे स्टेशनों पर आने वाले पर्यटकों के स्वागत के लिए डिजाइन किया गया है. इसका उद्देश्य हिमालय की शांत प्रकृति और सैलानियों के बीच एक निजी भावनात्मक संबंध स्थापित करना है.

स्लो टूरिज्म: भीड़ से दूर सुकून की तलाश

अभियान की सबसे बड़ी खासियत 'स्लो टूरिज्म' (Slow Tourism) को बढ़ावा देना है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब सरकार कम लोकप्रिय गांवों में पर्यटकों के लंबे प्रवास (Long Stay) और स्थानीय संस्कृति में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करेगी. इससे न केवल शिमला और मनाली जैसे भीड़भाड़ वाले केंद्रों पर दबाव कम होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की सुंदरता भी दुनिया के सामने आएगी. ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्लो टूरिज्म केवल सैर-सपाटे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की पर्यावरणीय सेहत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है. प्रकृति के साथ बिना छेड़छाड़ किए पर्यटन को बढ़ावा देना इस नीति का मुख्य केंद्र है.

इन प्रमुख स्थानों पर दिखेगा असर

पर्यटन निदेशक विवेक भाटिया ने जानकारी दी कि यह अभियान मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रवेश द्वारों पर चलाया जाएगा:

चंडीगढ़-शिमला प्रवेश मार्ग.

गग्गल (कांगड़ा) और भुंतर (कुल्लू) हवाई अड्डे.

ऐतिहासिक कालका-शिमला टॉय ट्रेन मार्ग.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस) गोकुल बुटेल और पर्यटन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.