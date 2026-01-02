Himachal: 78 साल बाद हिमाचल के इस गांव तक पहुंची सड़क, पहली बार दौड़ी बस, लोग जश्न में डूबे

Himachal Pradesh News: देश जहां ‘डिजिटल इंडिया’, चंद्रमा और मंगल मिशन की उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश के एक गांव में अब जाकर पक्की सड़क पहुंच पाई है. आजादी के 78 साल बाद मंडी जिले के चावासी क्षेत्र के टुमान गांव को पहली बार गाड़ी चलने लायक पक्की सड़क मिली है. हालांकि यह खबर न केवल विकास की तस्वीर दिखाती है, बल्कि जमीनी हकीकत पर भी सवाल खड़े करती है.

2.7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण

लोक निर्माण विभाग (PWD) ने टुमान गांव के लिए 2.7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है. सोमवार को सड़क का काम पूरा हुआ, जिसके बाद पहली बार इस सड़क पर बस चलाई गई. यह पल गांव के इतिहास में बेहद खास बन गया, क्योंकि इससे पहले यहां तक कोई भी चार पहिया वाहन नहीं पहुंच सका था.

In cities, buses are ignored.



In Tummun, Karsog (Mandi), villagers celebrate a bus with ribbon-cutting and flower garlands 💐



Why?

Because it’s the first time an HRTC bus has reached their village.



In the hills, connectivity is celebration.



That’s why HRTC isn’t just… pic.twitter.com/6gk5PL8O1n — The Modern Himachal (@I_love_himachal) December 30, 2025

जिलाधिकारी गौरव महाजन की मौजूदगी में बस को नई सड़क पर चलाया गया. इस मौके पर कई राजनीतिक नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे. गांव के लोगों ने सभी अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया. जैसे ही बस आगे बढ़ी, उत्साह से भरे ग्रामीण उसके साथ-साथ दौड़ते नजर आए.

गांव में जश्न का माहौल

जब बस गांव के मुहाने पर पहुंची, तो वहां जश्न का माहौल बन गया. सालों से सड़क की आस लगाए बैठे लोगों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े. चारों ओर तालियों की गूंज सुनाई दी. ग्रामीणों ने बस पर फूलों की वर्षा की, मालाएं पहनाईं और मिठाइयां बांटी गईं. यह दृश्य किसी त्योहार से कम नहीं था.

Tummun village in Karsog, Himachal Pradesh, witnessed a historic moment as the first Himachal Road Transport Corporation (HRTC) bus reached the village, ending years of isolation. Residents, especially elderly people, women, and students, welcomed the bus with flowers and… pic.twitter.com/SKiHSnZeoz — The Logical Indian (@LogicalIndians) December 31, 2025

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का आभार जताया और मांग की कि इस सड़क पर नियमित रूप से बस सेवा शुरू की जाए, ताकि बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को आने-जाने में सुविधा मिल सके. कारसोग के कांग्रेस नेता पृथ्वी सिंह नेगी ने सड़क का उद्घाटन किया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस ऐतिहासिक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं, वहीं कई लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर एक गांव तक पक्की सड़क पहुंचने में 78 साल क्यों लग गए. यह घटना विकास और असमानता पर सोचने को मजबूर करती है.