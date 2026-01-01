Himachal Blast: नालागढ़ बलास्ट को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई आंखोंदेखी, हाई अलर्ट घोषित

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के नालागढ़ में पुलिस थाने के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक एक भीषण धमाका हुआ. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि वह कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. इस धमाके से आसपास की कई इमारतों के शीशे टूट गए. पुलिस थाने के पास स्थित सेना भवन की इमारत की खिड़कियों के शीशे भी धमाके के कारण चकनाचूर हो गए.

आसपास के इलाकों में फैली दहशत

धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई. लोग घबराकर घरों और दुकानों से बाहर निकल आए. कुछ समय के लिए पूरा इलाका अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही एसपी बद्दी समेत पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी. फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो धमाके के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि धमाका किस वजह से हुआ और इसके पीछे क्या कारण है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

इलाका खाली कराकर किया गया सील

सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली करवा दिया और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है. किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा ने भी धमाके की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और पूरे मामले की जांच चल रही है. विधायक ने कहा कि जांच के नतीजे आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी.

प्रत्यक्षदर्शी ने बताई आंखोंदेखी

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर बैठा था. अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरी इमारत हिल गई. हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 16 एमएम मोटे शीशे तक टूटकर नीचे गिर गए. कुछ देर तक किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है.

धमाका ऐसे समय हुआ, जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ सहित देश के कई हिस्सों से हजारों पर्यटक नए साल का जश्न मनाने हिमाचल प्रदेश आए हुए थे. 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद पर्यटक घर लौट रहे थे. घटना के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हर जगह पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है.