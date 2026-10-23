Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशकिन्नौर में 3,800 मीटर की ऊंचाई पर मिला दुर्लभ प्रवासी पक्षी, पहली बार दर्ज हुआ रिकॉर्ड

किन्नौर में 3,800 मीटर की ऊंचाई पर मिला दुर्लभ प्रवासी पक्षी, पहली बार दर्ज हुआ रिकॉर्ड

किन्नौर में 3800 मीटर की उंचाई पर पैसिफिक गोल्डन प्लोवर देखा गया है, जोकि काफी दुर्लभ है. यह पक्षी अक्टूबर महीने में कल्पाइन घास के मैदान में प्रवास के लिए पहुंचा है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 23 Oct 2026 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पक्षी विविधता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है. जिले के कल्पा क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 3,800 मीटर की ऊंचाई पर पैसिफिक गोल्डन प्लोवर (Pluvialis fulva) का पहला अभिलेखित रिकॉर्ड दर्ज किया गया है. 

5 अक्टूबर 2026 को एक घास के मैदान में जलधारा के समीप इस अपरिपक्व प्रवासी पक्षी को देखा गया. प्रकृतिविद् महेश नेगी रोनसेरू और हिमांशु चौधरी ने पुणे से आए तीन पक्षी प्रेमियों चंद्रकांत भगवत, सुधाकर कुलकर्णी और श्रीराम टकले के साथ मिलकर इसका अवलोकन किया.

शारीरिक लक्षणों से हुई पहचान 

पक्षी की पहचान उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर की गई. इसके पंखों के पिछले हिस्से में स्थित तृतीयक उड़ान पंख (Tertials) पूंछ के अंतिम सिरे तक पहुंच रहे थे. इसकी टांगें अपेक्षाकृत लंबी थीं और शरीर का निचला हिस्सा यूरोपीय गोल्डन प्लोवर (Pluvialis apricaria) की तुलना में कम सफेद दिखाई दे रहा था. इसके अलावा, कंधे के पंखों (Scapulars) पर हल्के और गोलाकार पैटर्न देखे गए, जो इसकी पहचान में सहायक रहे.

पौंग बांध और लाहौल-स्पीति में भी मिल चुके हैं रिकॉर्ड

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पैसिफिक गोल्डन प्लोवर के पूर्व रिकॉर्ड पौंग बांध क्षेत्र से मिले हैं. मई 2026 में डॉ. अभिनव चौधरी ने इस प्रजाति का नवीनतम उल्लेख किया था. इसके अतिरिक्त, लाहौल-स्पीति के ट्रांस-हिमालयी क्षेत्रों में भी इस पक्षी के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं. हालांकि, किन्नौर जिले में इसका यह पहला अभिलेखित रिकॉर्ड बताया जा रहा है.

अक्टूबर में इस पक्षी का दिखाई देना उसके दक्षिण की ओर होने वाले मौसमी प्रवास के अनुरूप है. लगभग 3,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अल्पाइन घास के मैदान में एक छोटी जलधारा के पास इस प्रवासी पक्षी का मिलना दर्शाता है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों के छोटे जलस्रोत भी प्रवास के दौरान पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: हिमाचल में 7 HPPS अधिकारियों के तबादले, जानें किसे कहां मिली तैनाती

महेश नेगी रोनसेरू का वन्यजीव संरक्षण में योगदान

कल्पा निवासी प्रकृतिविद् महेश नेगी रोनसेरू किन्नौर की जैव विविधता और वन्यजीवों के दस्तावेजीकरण के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उनके प्रयास क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत को पहचान दिलाने के साथ-साथ पक्षियों और अन्य वन्यजीवों के वैज्ञानिक अध्ययन को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं.

महेश नेगी का कहना है कि किन्नौर में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित सर्वेक्षण और अध्ययन किया जाना बाकी है. इन क्षेत्रों का अन्वेषण करने पर पक्षियों और अन्य वन्यजीवों से जुड़े नए रिकॉर्ड सामने आ सकते हैं.  इससे जैव विविधता की जानकारी बढ़ने के साथ प्रकृति पर्यटन और संरक्षण की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिल सकता है. उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवलोकन में सहयोग के लिए हिमांशु चौधरी और डॉ. अभिनव चौधरी का आभार व्यक्त किया.

पैसिफिक गोल्डन प्लोवर का यह रिकॉर्ड किन्नौर के पक्षी अभिलेखों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह अवलोकन व्यवस्थित पक्षी निरीक्षण, वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण और पक्षी प्रेमियों के आपसी सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है. साथ ही, यह हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय और ट्रांस-हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद पक्षी विविधता के व्यापक अध्ययन तथा संरक्षण की आवश्यकता को भी उजागर करता है.

यह भी पढ़ें: जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- कांग्रेस के नेता-मंत्री भी परेशान

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में 7 HPPS अधिकारियों के तबादले, जानें किसे कहां मिली तैनाती
हिमाचल में 7 HPPS अधिकारियों के तबादले, जानें किसे कहां मिली तैनाती
हिमाचल प्रदेश
जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- कांग्रेस के नेता-मंत्री भी परेशान
जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- कांग्रेस के नेता-मंत्री भी परेशान
हिमाचल प्रदेश
शिमला: सवर्ण आयोग की मांग पर प्रदर्शन, मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दिया समर्थन
शिमला: सवर्ण आयोग की मांग पर प्रदर्शन, मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दिया समर्थन
हिमाचल प्रदेश
शिमला: पूर्व SSP संजीव कुमार गांधी पर केस, सरकारी फंड से गड़बड़ी का आरोप
शिमला: पूर्व SSP संजीव कुमार गांधी पर केस, सरकारी फंड से गड़बड़ी का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'न सिस्टर को पता है और न...', राहुल गांधी-प्रियंका गांधी पर BJP का बड़ा हमला
'न सिस्टर को पता है और न...', राहुल गांधी-प्रियंका गांधी पर BJP का बड़ा हमला
पंजाब
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
साउथ अफ्रीका की जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को नुकसान, जानें कहां है भारत
साउथ अफ्रीका की जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को नुकसान, जानें कहां है भारत
विश्व
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
बिहार
बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक
बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक
ट्रेंडिंग
हलवा पराठा खा लो गाइज... पैर से गूंथा जा रहा था आटा, वायरल हुआ वीडियो
हलवा पराठा खा लो गाइज... पैर से गूंथा जा रहा था आटा, वायरल हुआ वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget