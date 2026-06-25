हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में नाराजगी की नई लहर उठी है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला कांग्रेस कमेटी में निगम भंडारी की नियुक्ति पर खुलकर असंतोष जताया है. साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी तीखा हमला बोला.

शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा आपातकाल की वर्षगांठ को “काला दिवस” मनाकर वर्तमान में देश में बनी “अघोषित इमरजेंसी” की स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विरोधी आवाजों को केंद्रीय एजेंसियों खासकर ED के जरिए प्रताड़ित कर रही है. कई लोगों को बिना सबूत के जेल भेजा गया और बाद में कोई प्रमाण नहीं निकला.

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नेगी ने कहा कि इंदिरा गांधी के समय आपातकाल की परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन आज लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव, चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिश और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है.

किन्नौर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर खुली नाराजगी

राजस्व मंत्री ने किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर निगम भंडारी की नियुक्ति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा, “जिनसे मेरी बोलचाल तक नहीं है, उन्हें जिला अध्यक्ष कैसे बनाया गया?” नेगी ने आरोप लगाया कि निगम भंडारी कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ काम करते रहे हैं और भाजपा के साथ मिलकर गतिविधियां चलाते रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम भंडारी का विरोध किया था, जबकि भाजपा इस नियुक्ति से खुश है.

“भाजपा की बी-टीम अब ए-टीम बन गई”जगत सिंह नेगी ने तंज कसते हुए कहा कि “भाजपा की बी-टीम अब कांग्रेस की ए-टीम बन गई है”. उन्होंने याद दिलाया कि उनके पिता ज्ञान चंद नेगी ने किन्नौर में कांग्रेस को मजबूत किया और खुद उन्होंने युवा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कई आंदोलन लड़े. ऐसे में पार्टी विरोधी व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद दिए जाने से कार्यकर्ताओं में गुस्सा है. नेगी ने स्पष्ट किया कि पार्टी संगठन में ऐसी नियुक्तियां कांग्रेस की विचारधारा और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के खिलाफ हैं.

कांग्रेस में बढ़ती अंदरूनी खींचतान

हिमाचल कांग्रेस में हाल के महीनों में कई संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर असंतोष जताया जा रहा है. जगत नेगी की यह खुली प्रतिक्रिया पार्टी के अंदरूनी कलह को फिर से उजागर करती है. नेगी ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ऐसे लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए जिन पर कार्यकर्ता भरोसा नहीं करते. उन्होंने पार्टी हाईकमान से अपील की कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाए.

भाजपा पर हमला करते हुए नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रही है. यह घटनाक्रम हिमाचल कांग्रेस के लिए चुनौती बनता दिख रहा है, जहां संगठनात्मक एकता और आंतरिक कलह दोनों मुद्दे एक साथ उभर रहे हैं.

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