हिमाचल: ईरान संकट से थमी कांगड़ा चाय की सप्लाई, उद्योग के सामने बड़ी चुनौती, दाम गिरने का खतरा

मिडल ईस्ट संकट से हिमाचल प्रेदश के कांगड़ा चाय के निर्यात पर संकट के बादल मंडराना शुरू हो गए हैं. हालांकि ईरान कांगड़ा चाय का सबसे बड़ा खरीददार है, लेकिन संकट के बीच ईरान को भी चाय का निर्यात नहीं हो पाएगा. ऐसे में कांगड़ा स्थित चाय उद्योग को अपनी चाय घरेलू मार्केट में ही बेचने को मजबूर होना पड़ेगा. मिडल ईस्ट संकट का असर यह भी है कि अभी तक दार्जिलिंग की चाय निर्यात नहीं हो पाई है, ऐसे में धर्मशाला स्थित चाय उद्योग प्रबंधन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं.

मिडल ईस्ट संकट के चलते समुद्री मार्ग में रुके जहाज

धर्मशाला स्थित चाय उद्योग के सीनियर मैनेजर देविंद्र पठानिया ने बताया कि कांगड़ा चाय का ईरान सबसे बड़ा खरीददार है. मिडल ईस्ट संकट के चलते समुद्री मार्ग में जहाज रुके हुए हैं और समुद्री मार्ग से ही सामान जाना है. लड़ाई की वजह से कांगड़ा चाय के निर्यात पर काफी असर पड़ेगा. उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग की चाय भी निर्यात नहीं हो रही है.

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फ्रांस और जर्मनी भी भेजे कांगड़ा चाय के सेंपल

बकौल देविंद्र पठानिया धर्मशाला में बनने वाली कांगड़ा चाय के फ्रांस और जर्मनी में भी सेंपल भेजे गए हैं. यदि लड़ाई जारी रहती है तो इस बार चाय को घरेलू मार्केट में ही बेचना पड़ेगा. कोलकाता में कांगड़ा चाय का एक अच्छा खरीददार है. गौरतलब है कि धर्मशाला स्थित चाय उद्योग में हजारों किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है, जिसके लिए विदेश से भी ऑर्डर आते हैं. हालांकि अधिकतर चाय घरेलू मार्केट में ही बेची जाती है, विदेशों में जाने वाली चाय के उत्पादकों को अच्छे दाम मिल जाते हैं. लेकिन जिस तरह से मिडल ईस्ट संकट बना हुआ है, उसने चाय उत्पादकों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं.

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