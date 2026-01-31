हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी को भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना, 12 जिलों के लिए अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, मौसम विभाग ने कल यानी 1 फरवरी को लेकर अनुमान जारी किया है. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में रविवार को भारी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने यह जानकारी दी. मौसम विभाग के अलर्ट के बाद साफ हो गया है कि लोगों को अभी कड़ाके की ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है.



इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, मौसम विभाग ने अलग-अलग इलाकों में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के पूर्वानुमान के मद्देनजर राज्य के सभी 12 जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है.

मध्य और ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी और बारिश की संभावना

विभाग ने एक बयान जारी कर बताया कि मध्य और ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में तीन फरवरी तक बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि निचले पहाड़ी इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है. बयान के अनुसार, चार फरवरी से राज्य में आसमान साफ रहने की उम्मीद है.

सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया अधिकतम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार शाम छह बजे तक, बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा. इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में सबसे कम तापमान लाहौल-स्पीति जिले के ताबो गांव में शून्य से 10.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल के 11 जिलों में जनवरी महीने में सामान्य से 29 फीसदी ज्यादा बारिश हुई, जबकि किन्नौर जिले में सामान्य से 47 फीसदी कम बारिश हुई.

