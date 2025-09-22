हिमाचल में बड़ा सड़क हादसा, HRTC बस पलटने से बच्चों समेत 36 यात्री घायल

हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल के डाडासिबा में सोमवार सुबह सड़क हादसा हो गया. तलवाड़ा से बाया डाडासिबा-बद्दी जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस गुराला के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 36 यात्री घायल हो गए, जिनमें कई स्कूली बच्चे भी शामिल हैं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही बस गुराला के पास पहुंची, चालक का बस पर से नियंत्रण हट गया और बस सड़क पर पलट गई. उसके बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. घायलों को एंबुलेंस व निजी गाड़ियों से डाडासिबा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया.

अस्पताल में इलाज जारी

अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने घायलों का उपचार शुरू कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, एक महिला सहित पांच गंभीर घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया है. बाकी घायलों को डाडासिबा अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है.

हादसे की सूचना मिलते ही जसवां-परागपुर के विधायक व पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, और सरकार की ओर से घायलों के उपचार में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.

कांग्रेस नेता सुरिंदर मनकोटिया अस्पताल पहुंचे

कांग्रेस नेता सुरिंदर मनकोटिया भी अस्पताल पहुंचे और घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. बता दें, एक अन्य मामले में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में HRTC बस खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत और 20 से अधिक यात्री घायल हो गए.

गंभीर रूप से घायल तीन यात्रियों को एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है. बस हादसे के तुरंत बाद एम्बुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं. स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्यों में जुटे थे.