हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी; 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पश्चिमी विक्षोभ ने हिमाचल का मौसम अचानक बदला.

शिमला में भारी बारिश, ऊँचे क्षेत्रों में बर्फबारी हुई.

पाँच जिलों को ऑरेंज अलर्ट; मध्यम से भारी बारिश संभव.

खराब मौसम के चलते अनावश्यक यात्रा से बचें.

केरल में मानसून की दस्तक के साथ अब हिमाचल में भी मौसम ने आचानक करवट ली है. यहां कहीं जोरदार बारिश तो कहीं बर्फबारी और तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. प्रदेश के मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आया है. प्रदेश की राजधानी शिमला में जोरदार बारिश हो रही है. बादलों की गड़गड़ाहट के साथ शिमला में तेज हवाएं भी चल रही हैं.

मौसम विभाग ने प्रदेश के पांच जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी भी देखने को मिली है, जबकि मध्य और निचले इलाकों में बारिश-तूफान और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है. रोहतांग दर्रे तथा लाहौल घाटी के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है.

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5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

वहीं, मनाली और कुल्लू घाटी में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ तेज आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की संभावना है. कुछ स्थानों पर हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि झोंकों में इससे अधिक जा सकती है.

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में 6 जून तक मौसम खराब बना रह सकता है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और अन्य जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिन और रात के तापमान में भी गिरावट आ सकती है.

मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की दी सलाह

प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से किसानों और बागवानों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन ओलावृष्टि से फलों और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है. वहीं, पर्वतीय मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने तथा खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.