हिमाचल में तबादलों पर जारी रहेगा प्रतिबंध, सुक्खू सरकार का फैसला, दिए सख्त निर्देश

हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को फिलहाल अपनी मौजूदा पोस्टिंग पर ही काम करना होगा. राज्य सरकार ने प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों (Transfers) पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को अगले आदेशों तक जारी रखने का बड़ा फैसला किया है.

कार्मिक विभाग (नियुक्ति-2) की ओर से इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. ये निर्देश प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों (DC) के साथ-साथ सभी बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थाओं के प्रमुखों को भेज दिए गए हैं.

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6 अप्रैल 2026 को लगी थी रोक

मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य में 6 अप्रैल 2026 को तबादलों पर जो पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, उसे ही यथावत (Continue) रखा जाएगा. जब तक सरकार की ओर से अगले आदेश जारी नहीं होते, तब तक किसी भी राज्य सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का सामान्य तबादला नहीं किया जाएगा.

विशेष परिस्थितियों में लेनी होगी पूर्व मंजूरी

सरकार ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष मामले या अति आवश्यक परिस्थिति में तबादला करना जरूरी हो जाता है, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा. यह पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार की 'कॉम्प्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स-2013' (Comprehensive Guiding Principles-2013) के तय प्रावधानों के अनुसार ही पूरी की जाएगी. अपने स्तर पर कोई भी अधिकारी ट्रांसफर आदेश जारी नहीं कर सकेगा.

आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

कार्मिक विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. सरकार की ओर से सख्त चेतावनी दी गई है कि इन आदेशों की किसी भी प्रकार की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा. बता दें कि यह आदेश संयुक्त सचिव (कार्मिक) नीरज कुमार द्वारा जारी किया गया है. सरकार के इस फैसले के बाद फिलहाल राज्य में तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की उम्मीदों पर ब्रेक लग गया है.

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