हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh) की रिज पर लगी प्रतिमा का अनावरण 13 अक्टूबर को होने वाला है. इसके लिए ऐतिहासिक रिज मैदान पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. जिसमें कांग्रेस हाई कमान के कई बड़े दिग्गज नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है.

इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (सांसद, लोकसभा) एवं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह तथा कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी स्वास्थ्य अनुरूप होने पर आयोजन में सम्मिलित होना प्रस्तावित है.

विक्रमादित्य सिंह ने दी इसकी जानकारी

स्थापित प्रतिमा का निरीक्षण करने पहुंचे वीरभद्र सिंह के सुपुत्र और हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस बात की जानकारी दी. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आधुनिक हिमाचल के निर्माता और 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का हिमाचल के विकास में विशेष योगदान रहा है.

कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल

उनके कार्यों से प्रेरणा लेने के लिए इस प्रतिमा का निर्माण और अनावरण के लिए 13 अक्टूबर को कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, महासचिव प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी शामिल होंगे. वहीं उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया गया है.

23 जून को होना था प्रतिमा का अनावरण

स्व. वीरभद्र सिंह के जन्मदिवस 23 जून को प्रस्तावित था. इससे पहले 11 जनवरी को शिमला जिला परिषद की बैठक में भी या प्रस्ताव पारित किया गया था. लेकिन हिमाचल प्रदेश में आई भीषण प्राकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश, भूस्खलन बाढ़ तथा राज्य में हुई जानमाल की भारी क्षति को देखते हुए, ट्रस्ट सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस महत्वपूर्ण समारोह को स्थगित करने का निर्णय लिया था. लेकिन अब 13 अक्टूबर को प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा.