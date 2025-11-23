परिणय सूत्र में बंधीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी, CM सुक्खू सहित कई मेहमान हुए शामिल

हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री और आईएएस सचिन शर्मा शादी के बंधन में बंध गए है. ऊना के द गुलमोहर ग्रैंड होटल में शादी समारोह आयोजित किया गया. जिसमें नेता अभिनेता और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे. शादी के धाम में 100 से ज्यादा व्यंजन बने थे. विवाह समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचे.

डॉ. आस्था अग्निहोत्री की शादी आईएएस अधिकारी सचिन शर्मा से हो रही है. वह मौजूदा समय में एसडीएम अंब के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं और हरियाणा से संबंध रखते हैं. दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं. पिता अग्निहोत्री बेटी की विदाई पर भावुक नजर आए. मुकेश अग्निहोत्री अब अकेले रह गए हैं. दो साल पहले उनकी धर्मपत्नी सिमी अग्निहोत्री का निधन हो चुका है. आस्था अग्निहोत्री उनकी इकलौती बेटी है.

शादी में तीन जिलों से आए थे रसोइये

उप मुख्यमंत्री की बेटी की शादी की धाम यानी 10 नवंबर को भी गोंदपुर बनेहड़ा में उनके आवास के पास सजे पंडाल में भी हुई. इसमें तीन जिलों कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर के रसोइये पहुंचे थे, जिन्होंने 100 से ज्यादा व्यंजन बनाए थे. इनमें पंजाबी व्यंजन भी शामिल थे. शादी की धाम में भी पंजाबी और पहाड़ी तड़का स्वाद देखने को मिला.

