डेजी ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा- हिमाचल की महिलाओं से 1500 रुपये देने का किया झूठा वादा

हिमाचल प्रदेश के बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मनाली विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कि है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ का चोला ओढ़कर हिमाचल प्रदेश की 28 लाख महिलाओं को ठगने का काम किया है. कांग्रेस आज महाठग मित्र मंडली पार्टी के रूप में सामने आ चुकी है, जिसने सत्ता प्राप्त करने के लिए महिलाओं की भावनाओं के साथ सबसे बड़ा राजनीतिक छल किया है.

केवल 80 हजार महिलाओं को 1500 रुपये की धोषणा

डेजी ठाकुर ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला और अलका लांबा ने घर-घर जाकर यह गारंटी दी थी कि हिमाचल प्रदेश की हर महिला को बिना किसी शर्त हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे. उस समय न आय सीमा की बात थी, ना क्षेत्र की, ना ही किसी तरह की पात्रता की शर्तें रखी गई थीं. लेकिन जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई, यह वादा धुएं की तरह गायब हो गया.

उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री केवल लगभग 80 हजार महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा कर रहे हैं, जबकि प्रदेश में महिलाओं की संख्या 28 लाख से अधिक है. यह न केवल महिलाओं के साथ भेदभाव है, बल्कि खुले आम धोखाधड़ी भी है. मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को भ्रमित कर अस्थायी घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की महिलाओं को उनका अधिकार आज भी नहीं मिल पाया है.

हिमाचल सरकार पर 1500 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी

डेजी ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार को बने लगभग तीन साल हो चुके हैं, लेकिन महिलाएं आज भी अपने मुख्यमंत्री से 1500 रुपये का हिसाब मांग रही हैं. मुख्यमंत्री बार-बार यह कहते हैं कि योजना पर शर्तें हैं, जबकि चुनाव के समय स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कोई शर्त नहीं होगी और हर महिला को 1500 रुपये मिलेंगे. यह कांग्रेस की दोहरी नीति और झूठे चरित्र को उजागर करता है. अगर सही मायनों में गणना की जाए तो हिमाचल प्रदेश सरकार पर महिलाओं के प्रति लगभग 1500 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी बन चुकी है, जिसे कांग्रेस सरकार जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है. यह देनदारी केवल आर्थिक नहीं, बल्कि महिलाओं के विश्वास, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी हुई है.

बीजेपी महिला मोर्चा महिलाओं के खिलाफ अन्याय नहीं देखेगी

बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के मनरेगा को लेकर दिए गए बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र सरकार और बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रही है. मनरेगा को लेकर भ्रम फैलाना कांग्रेस की पुरानी आदत है, जबकि सच्चाई यह है कि बीजेपी ने ही पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ योजनाओं को मजबूत किया है.

डीसी ठाकुर ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के साथ किए जा रहे इस अन्याय को चुपचाप नहीं देखेगा. प्रदेश की महिलाएं अब कांग्रेस के झूठे वादों को पहचान चुकी हैं और आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से इस धोखे का करारा जवाब देंगी. कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि हिमाचल की महिलाएं अब केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि अपने अधिकारों से संतुष्ट होंगी.