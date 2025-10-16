हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली पर अपने कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है. कर्मचारियों को अप्रैल से सितंबर माह तक के एरियर की राशि भी दिवाली से पहले मिल जाएगी, और अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर में डीए नियमित रूप से मिलेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीन फ़ीसदी डीए (महंगाई भत्ता) देने का एलान किया है.

एरियर की राशि दिवाली से पहले मिलेगी

कर्मचारियों को अप्रैल से सितंबर तक के एरियर की राशि का भुगतान भी दिवाली से पहले मिल जाएगा. वहीं अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर महीने में डीए की राशि नियमित तौर पर मिल जाएगी. मुख्यमंत्री ने पीटर हॉफ में हिमाचल बिजली बोर्ड के अधिवेशन के दौरान ये घोषणा की और कहा कि कर्मचारियों के अभी तक की देय राशि जुलाई 2023 से लेकर मार्च 2025 तक के एरियर की अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी.

हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारी काफी लंबे अरसे से महंगाई भत्ते की किस्त का इंतजार कर रहे थे. हालांकि मुख्यमंत्री ने 25 जनवरी को हिमाचल दिवस के मौके पर पांगी में कर्मचारियों को 3% डीए देने की घोषणा की थी. जिसका अब जाकर पूरा किया गया है.

बिजली बोर्ड कर्मचारी सम्मेलन में हुई घोषणा

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पीटरहॉफ में बुधवार को बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन का 18 वां वार्षिक सम्मेलन हुआ. CM सुक्खू ने इस सम्मेलन में बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की. इस दौरान CM सुक्खू ने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों लिए घोषणा की.

सरकार की वित्तीय स्थिति पर बोले सीएम

हिमाचल सरकार की खस्ता वित्तीय हालातों का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि वह फिलहाल बिजली बोर्ड के कर्मियों की ओपीएस (पुरानी पैंशन) की मांग को अभी पूरा नहीं कर सकते. लेकिन प्रबंधन के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर विचार किया जाएगा. हिमाचल सरकार ने कई विभागों में पुरानी पैंशन बहाल की है लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मियों को इससे बाहर रखा गया हैं. हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड में लगभग 7,000 कर्मचारी हैं.