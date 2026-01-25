हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राज्यत्व दिवस: CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, बुजुर्गों की पेंशन का बकाया और नया कृषि आयोग जल्द

Himachal News: हिमाचल के 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुजुर्ग पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लंबित बकाए का भुगतान जनवरी में करने की घोषणा की.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Jan 2026 11:16 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार (25 जनवरी) को कांगड़ा जिले के ऐतिहासिक गांव प्रागपुर में आयोजित 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें देते हुए बुजुर्ग पेंशनभोगियों के बकाए का भुगतान इसी माह करने और किसानों के लिए नया आयोग बनाने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.

मुख्यमंत्री ने कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में बड़े फैसले लिए, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लंबित बकाए का पूरा भुगतान इसी जनवरी माह में कर दिया जाएगा. इसके लिए सरकार 90 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का 50% और लीव एनकैशमेंट का 70% बकाया इसी महीने मिलेगा. इस मद में 96 करोड़ रुपये व्यय होंगे.

किसानों और बागवानों के लिए नया आयोग

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किसानों और बागवानों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में 'कृषि और बागवानी आयोग' स्थापित किया जाएगा. इसके लिए आगामी बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा. साथ ही, उन्होंने न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर लगने वाले शुल्क का मुद्दा भी केंद्र के समक्ष मजबूती से उठाने की बात कही.

प्रागपुर और नल्सूहा को नई सौगातें

क्षेत्रीय विकास को गति देते हुए सीएम ने जसवां विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुर में एसडीएम कार्यालय और नल्सूहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की.

'समृद्ध हिमाचल विजन' और व्यवस्था परिवर्तन

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ‘समृद्ध हिमाचल विजन’ दस्तावेज तैयार कर रही है, जो अब अंतिम चरण में है. यह दस्तावेज राज्य के पर्यावरण और सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए विकास का नया रोडमैप बनेगा. उन्होंने कहा कि सरकार 'व्यवस्था परिवर्तन' के लिए काम कर रही है और संसाधनों की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

केंद्र पर निशाना और राज्य की उपलब्धियां

संबोधन के दौरान सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार पर वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार को केंद्रीय अनुदान और जीएसटी मुआवजे में भारी कटौती का सामना करना पड़ रहा है.

मनरेगा की मूल भावना को खत्म करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी को 247 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये कर दिया है. शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल देश में 5वें स्थान पर पहुँच गया है, जो 2021 में 21वें स्थान पर था.

नशा मुक्ति के लिए वेब सीरीज 'द व्हाइट ट्रुथ' रिलीज

युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने 'द व्हाइट ट्रुथ' नामक वेब सीरीज भी रिलीज की. समारोह के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने बुंदेली और हिमाचली संस्कृति की छटा बिखेरी, जिन्हें मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया.

प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर:

मद घोषणा/विवरण
पेंशन बकाया 70+ आयु वालों का पूरा बकाया जनवरी में भुगतान
नया संस्थान कृषि और बागवानी आयोग का गठन
प्रशासनिक इकाई प्रागपुर में नया SDM कार्यालय
स्वास्थ्य नल्सूहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)
शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में हिमाचल देश में 5वें स्थान पर
About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 25 Jan 2026 11:16 PM (IST)
Tags :
HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
Embed widget