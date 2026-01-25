राज्यत्व दिवस: CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, बुजुर्गों की पेंशन का बकाया और नया कृषि आयोग जल्द

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार (25 जनवरी) को कांगड़ा जिले के ऐतिहासिक गांव प्रागपुर में आयोजित 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें देते हुए बुजुर्ग पेंशनभोगियों के बकाए का भुगतान इसी माह करने और किसानों के लिए नया आयोग बनाने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.

मुख्यमंत्री ने कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में बड़े फैसले लिए, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लंबित बकाए का पूरा भुगतान इसी जनवरी माह में कर दिया जाएगा. इसके लिए सरकार 90 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का 50% और लीव एनकैशमेंट का 70% बकाया इसी महीने मिलेगा. इस मद में 96 करोड़ रुपये व्यय होंगे.

किसानों और बागवानों के लिए नया आयोग

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किसानों और बागवानों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में 'कृषि और बागवानी आयोग' स्थापित किया जाएगा. इसके लिए आगामी बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा. साथ ही, उन्होंने न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर लगने वाले शुल्क का मुद्दा भी केंद्र के समक्ष मजबूती से उठाने की बात कही.

प्रागपुर और नल्सूहा को नई सौगातें

क्षेत्रीय विकास को गति देते हुए सीएम ने जसवां विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुर में एसडीएम कार्यालय और नल्सूहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की.

'समृद्ध हिमाचल विजन' और व्यवस्था परिवर्तन

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ‘समृद्ध हिमाचल विजन’ दस्तावेज तैयार कर रही है, जो अब अंतिम चरण में है. यह दस्तावेज राज्य के पर्यावरण और सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए विकास का नया रोडमैप बनेगा. उन्होंने कहा कि सरकार 'व्यवस्था परिवर्तन' के लिए काम कर रही है और संसाधनों की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

केंद्र पर निशाना और राज्य की उपलब्धियां

संबोधन के दौरान सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार पर वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार को केंद्रीय अनुदान और जीएसटी मुआवजे में भारी कटौती का सामना करना पड़ रहा है.

मनरेगा की मूल भावना को खत्म करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी को 247 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये कर दिया है. शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल देश में 5वें स्थान पर पहुँच गया है, जो 2021 में 21वें स्थान पर था.

नशा मुक्ति के लिए वेब सीरीज 'द व्हाइट ट्रुथ' रिलीज

युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने 'द व्हाइट ट्रुथ' नामक वेब सीरीज भी रिलीज की. समारोह के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने बुंदेली और हिमाचली संस्कृति की छटा बिखेरी, जिन्हें मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया.

प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर: