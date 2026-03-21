हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल की जनता के लिए CM सुक्खू ने पेश किया खास बजट, इन महिलाओं को मिलेगी 1500 रुपये की पेंशन, जानें बड़ी बातें

हिमाचल की जनता के लिए CM सुक्खू ने पेश किया खास बजट, इन महिलाओं को मिलेगी 1500 रुपये की पेंशन, जानें बड़ी बातें

Himachal Budget 2026: हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि अति गरीब एक लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा. इन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 21 Mar 2026 09:02 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया. सीएम ने 2026-2027 के लिए 54,928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. जो कि बीते वित्त वर्ष की तुलना में 3586 करोड़ रुपये कम है. पिछले वर्ष 58514 रुपये का बजट था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लैपटॉप से 4 घंटे 10 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा.

सीएम सुबह ग्यारह बजे के करीब सदन में पहुंचे, जैसे ही उन्होंने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, विपक्ष को लेकर उन्होंने अपराध शब्द का उपयोग किया. जिसको लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया, यहां तक कि विपक्ष वैल में जाकर नारेबाजी करने लगा. आधे घंटे बाद विधानसभा अध्यक्ष के अपराध शब्द को कार्यवाही से हटाने के बाद मामला शांत हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण शुरू किया. लंबे भाषण को देखते हुए पहली बार बजट के बीच लंच ब्रेक करनी पड़ी.

हिमाचल का विकास रुकने नहीं दिया जाएगा- सुक्खू

अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कई नई योजनाओं की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की ओर से RDG बंद करने से राज्य को हर साल औसत 8105 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इस वजह से बजट का आकार घटा है. सीएम ने कहा कि RDG बंद होने और तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रदेश का विकास रुकने नहीं दिया जाएगा.

'मुख्यमंत्री सुखी परिवार' योजना शुरू करने की घोषणा

सीएम सुक्खू ने घोषणा करते हुए कहा कि अति गरीब एक लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा. इन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की. इन परिवारों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली मिलेगी. पक्के मकानों से वंचित ऐसे परिवारों को चरणबद्ध तरीके से इसकी सुविधा दी जाएगी. इन परिवारों की महिलाओं को 1500-1500 रुपये की राशि मिलेगी. पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी. फिल्म शूटिंग के लिए सरल पॉलिसी बनेगी.

सीएम सुक्खू ने और क्या-क्या की घोषणाएं

  • साइबर सुरक्षा के लिए साइबर मित्र योजना शुरू होगी. 
  • एंटी चिट्टा आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जाएगा. 
  • एसएमएसई क्षेत्र के लिए हिम स्टार्टअप स्कीम शुरू होगी. 
  • 10 हजार हिमाचली युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण मिलेगा.
  • चिट्टे से निपटने के लिए सरकार 1,000 अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करेगी. 
  • एसपीओ को अन्य क्षेत्रों में भी तैनात किया जाएगा. 
  • कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत किया जाएगा. 
  • 50 महिला सब इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती की जाएगी. एक हजार अन्य पद भी चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे.
  • महिला के नाम पर 80 लाख से 1 करोड़ तक संपत्ति खरीदी तो स्टांप ड्यूटी 4 फीसदी लगेगी
  • 100 फीसदी दिव्यांगजनो को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1700 से 3000 रूपये प्रति माह करने की भी घोषणा
  • ई-टैक्सी की खरीद के लिए 500 युवाओं को 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
  • ई-टैक्सी के मासिक किराये में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी.
  • सरकार कल्पा, घुमारवीं और कटासनी खेल मैदान का निर्माण इसी साल करेगी. 
  • 297 ई-बसों को खरीदा जाएगा. इसके लिए प्रदेश भर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे. 
  • इसके अलावा 1 हजार टाइप-2 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी. 
  • निजी क्षेत्रों को दिए रूटों के लिए बसों की खरीद के लिए 40 फीसदी अनुदान दिया जाएगा.
  • बद्दी में हिम चंडीगढ़ व सिरमौर में हिम पंचकूला टाउनशिप बसाने की घोषणा. 
  • धौलाधार के आंचल में कांगड़ा वैली टाउनशिप बसाएंगे.
  • परियोजनाओं में हजारों करोड़ का निवेश होगा और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार पैदा होंगे. 
  • शिमला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित होगा. 
  • पीपीपी आधार पर पर्यटन पंजीकरण सिस्टम लागू होगा. माउंटेन बाइकिंग रूट चयनित होंगे. कांगड़ा एयरपोर्ट के पास एरो सिटी बसाई जाएगी.
  • अगले महीने से दिल्ली- शिमला-शिमला-धर्मशाला फ्लाइट शुरू होगी.
  • सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट से जोड़ने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की. 
  • 50 ईको टूरिज्म साइट विकसित होंगी. 
  • 50 विश्राम गृहों की बुकिंग को ऑनलाइन किया जाएगा.
  • हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में 2030 तक हरित क्षेत्र को 29.5 से बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया जाएगा
  • वर्ष 2026-27 में चार हजार हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण किया जाएगा. 
  • हमीरपुर में 25 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जाएगा.
  • कृषि क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री खेत बाड़बंदी योजना के तहत 10 करोड़ का प्रावधान.
  • गाय के दूध के क्रय मूल्य को 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा.
  • भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 61 से 71 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की. 
  • चरवाहों के लिए डिजिटल कार्ड, जीवन बीमा की सुविधा मिलेगी. भेड़पालन के लिए 300 करोड़ की योजना शुरू होगी.
  • राज्य में 300 अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया. 
  • सेब पर आयात ट्रैरिफ, ट्रेड डील हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी. 
  • शिमला शहर के लिए सतलुज से पानी की सप्लाई आनी शुरू हो गई है. जिस पर 600 करोड़ खर्च किया जा रहा है. 
  • शिमला शहर को 24*7 घंटे पानी उपलब्ध करवाया जाएगा.

सड़कों, पुलों के निर्माण के लिए 1000 करोड़ का बजट

सड़कों, पुलों व पुनर्निर्माण के लिए एक हजार करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है. अगले वित्तीय वर्ष से राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होगा. पटवारियों के 645 पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे. इसके लिए राज्य चयन आयोग की ओर से आवेदन मांगे जाएंगे. सीएम ने घोषणा की कि महिला के नाम पर 80 लाख से 1 करोड़ तक संपत्ति खरीदी तो स्टांप ड्यूटी 4 फीसदी लगेगी.

शिक्षा के लिए 9,660 करोड़ का बजट

शिक्षा के लिए 9,660 करोड़ का बजट प्रस्तावित है. हिमाचल में सभी यूजी कोर्स सेमेस्टर सिस्टम से चलाए जाएंगे. 75 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों के छात्र यदि जिला मुख्यालय के कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो उन्हें हर महीने 5,000 रुपये की सहायता मिलेगी. पंचायत सचिवों के लिए 150 पद भरे जाएंगे. पंचायत चौकीदारों के पद भी चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे. 

स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय

हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सुविधाओं पर कार्य किया जा रहा है. टांडा और शिमला में जल्द पैट स्कैन मशीन शुरू की जाएगी. मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक उपकरण लगाएं जाएंगे. स्वास्थ्य सुविधाओं पर मेडिकल कॉलेजों पर 1617 करोड़ खर्च होगा. कैंसर से बचाव के लिए लड़कियों को एचपीवी (HPV) वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर निशुल्क टीकाकरण किया जाएगा. स्वास्थ्य क्षेत्र में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा. स्वास्थ्य विभाग में लगे डॉक्टरों, नर्सों से लेकर अन्य कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया.

सरकार सोलर परियोजनाओं को देगी बढ़ावा

ऊर्जा से अढ़ाई हज़ार करोड़ राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य है. ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए 450 करोड़ खर्च किए जाएंगे. जल विद्युत के अलावा सरकार सोलर परियोजनाओं को भी बढ़ावा देगी. हिमाचल के सभी धार्मिक स्थलों को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा. मंदिरों को 65 करोड़ देने की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है. आवकारी कराधान विभाग में GST के प्रति करदाताओं को जागरूक किया जाएगा. 

हिमाचल में लागू की जाएगी CNG नीति

हिमाचल में CNG नीति लागू की जाएगी. उचित मूल्य की दुकानों में गुणवत्ता वाले उत्पाद भी बेचे जाएंगे. बिलासपुर के आर्डनरी कैप्टन संजय कुमार की परमवीर चक्र मिला है. बिलासपुर के सैनिक कार्यालय में सरकार उनकी सेवाएं लेगी, जो युवाओं को देशभक्ति का प्रशिक्षण देंगे. युद्ध जागीर राशि 7 से 10 हज़ार बढ़ाई गई. विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ 25 लाख किया गया. निधि एक लाख बढ़ाई गई. 

कर्मचारियों के सभी भुगतान समय पर किए जाएंगे. वर्ष 2016 पेंशनरों को वित्त 2026-27 में भुगतान किया जाएगा. चतुर्थ कर्मियों का बकाया भुगतान किया जाएगा. अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मियों सितंबर में नियमित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने हिमाचल के दिहाड़ीदारों के दिहाड़ी 25 रूपये बढ़ाई गई है. आउटसोर्स कर्मियों, पैरा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकताओं, सहायिकाओं सिलाई अध्यापिकाओं, आशा वर्कर का मानदेय 1000 -l रुपये बढ़ाया गया. जबकि मिड डे मील वर्कर, जल रक्षक, पैरा वर्कर, एसएमसी, IT टीचर, राजस्व चौकदारों और जल रक्षकों का मानदेय 500 रुपये तक बढ़ाया गया है.

सीएम का 50 फीसदी वेतन 6 महीने के लिए स्थगित

मुख्यमंत्री का 50 फ़ीसदी वेतन 6 महीने के लिए स्थगित किया गया है. डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के वेतन सहित मंत्रियों का वेतन 30 फ़ीसदी, जबकि विधायकों का 20 फीसदी वेतन अस्थाई रूप से स्थगित किया गया है. चेयरमैन वाइस चेयरमैन का वेतन 20 फीसदी स्थगित होगा. इसके अलावा मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों का का वेतन 30 वेतन, जबकि डीजीपी और विभाग प्रमुखों (HOD)का वेतन 30 फ़ीसदी स्थगित किया गया है. ग्रुप ए और बी कर्मियों का वेतन भी छः माह के लिए 3% स्थगित किया गया है. बजट में राजस्व घाटा 6 हज़ार 577 करोड़, जबकि राजकोषीय घाटा 9 हजार 658 करोड़ रहने का अनुमान है.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 21 Mar 2026 09:02 PM (IST)
Tags :
Himachal News Sukhvinder Singh Sukhu CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल की जनता के लिए CM सुक्खू ने पेश किया खास बजट, इन महिलाओं को मिलेगी 1500 रुपये की पेंशन, जानें बड़ी बातें
हिमाचल की जनता के लिए CM सुक्खू ने पेश किया खास बजट, इन महिलाओं को मिलेगी 1500 रुपये की पेंशन
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश: CM सुक्खू ने 54928 करोड़ रुपये का बजट किया पेश, गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजल मुफ्त
CM सुक्खू ने 54928 करोड़ रुपये का बजट किया पेश, गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजल मुफ्त
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश: विधानसभा में बजट सत्र के दौरान चिट्टे पर हंगामा, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट
हिमाचल प्रदेश: विधानसभा में बजट सत्र के दौरान चिट्टे पर हंगामा, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में भारी बारिश-बर्फबारी से हालात बिगड़े, IMD ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी, अटल टनल भी बंद
हिमाचल में भारी बारिश-बर्फबारी से हालात बिगड़े, IMD ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी, अटल टनल भी बंद
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'PAK के परमाणु हथियार-मिसाइलें US के लिए खतरा', तुलसी गाबार्ड के बयान से तिलमिला उठे शहबाज शरीफ, किया भारत का जिक्र
'PAK के परमाणु हथियार-मिसाइलें US के लिए खतरा', तुलसी गाबार्ड के बयान से तिलमिला उठे शहबाज
महाराष्ट्र
Mumbai News: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार, आगरा से पुलिस ने पकड़ा
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार, आगरा से पुलिस ने पकड़ा
बॉलीवुड
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
विश्व
अमेरिका के करीबी देश को ईरान का बड़ा तोहफा, होर्मुज से जहाज गुजरने की दी परमिशन
अमेरिका के करीबी देश को ईरान का बड़ा तोहफा, होर्मुज से जहाज गुजरने की दी परमिशन
क्रिकेट
बांग्लादेश में नया बवाल, चुनावों को लेकर सरकार और BCB आमने-सामने, ICC को भी घसीटा
बांग्लादेश में नया बवाल, चुनावों को लेकर सरकार और BCB आमने-सामने, ICC को भी घसीटा
इंडिया
भारत भी बनाएगा छठी पीढ़ी का फाइटर जेट, इन देशों के साथ मिलाया हाथ, चीन और पाकिस्तान की बढ़ जाएगी धुकधुकी!
भारत भी बनाएगा छठी पीढ़ी का फाइटर जेट, इन देशों के साथ मिलाया हाथ, पाकिस्तान की बढ़ेगी धुकधुकी!
जनरल नॉलेज
Switzerland Weapons Ban: स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को हथियार देने से किया इनकार, जानें वहां से क्या-क्या मंगाता था US?
स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को हथियार देने से किया इनकार, जानें वहां से क्या-क्या मंगाता था US?
यूटिलिटी
मोबाइल हैक होने से कैसे बचाएं? ये सेटिंग्स तुरंत ऑन करें
मोबाइल हैक होने से कैसे बचाएं? ये सेटिंग्स तुरंत ऑन करें
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget