चंबा में टला बड़ा हादसा, पर्यटकों से भरी गाड़ी नीचे लुढ़की, बाल-बाल बचे लोग, वीडियो वायरल
Chamba Accident News: चंबा के पर्यटन स्थल डलहौजी में बड़ा हादसा टला है. पंचपुला में पर्यटकों का वाहन बैक होकर सड़क से नीचे लुढ़क गया. इस दौरान पर्यटक गाड़ी से छलांग लगाते नजर आए.
हिमाचल प्रदेश के चंबा में बुधवार (17 दिसंबर) एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचपुला में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब पर्यटकों से भरा एक टेम्पो ट्रेवलर यात्रियों के सवार होते ही अचानक पीछे की ओर लुढ़क गया. राहत की बात रही कि वाहन पेड़ के कारण खाई में गिरने से बच गया. इस हादसे में कुछ पर्यटक संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिर पड़े, जबकि कुछ पर्यटक खाई की ओर जा गिरे. हादसे में कुछ पर्यटक घायल हुए हैं. किसी की भी जान की हानि होने की खबर नहीं है.
सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो
इस बीच घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो पर अब लोगों की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. यह वीडियो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है. हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोग और अन्य पर्यटक मदद के लिए पहुंचे.
इस हादसे में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं. घटना पर पर्यटक वाहन के लुढ़कते ही चीख-पुकार मचाने लगे. कई टूरिस्ट लड़कियों को इसमें से गिरते हुए, कूदते हुए देखा जा रहा है. घटना पर आसपास के लोगों ने तुरंत खाई में गिरे लोगों को निकालने का प्रयास शुरू कर दिया. सभी को सही सलामत बचा लिया गया.
खिसक कर नीचे जाने लगा वाहन
वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि वाहन एक ढालान पर खड़ा हुआ है. जैसे ही उसमें यात्री बैठते हैं वैसे ही वह नीचे की ओर खिसकना शुरू हो गया. जैसे ही इसमें टूरिस्ट चढ़ जाते हैं. यह ट्रेवलर तेजी से नीचे की ओर उल्टा चल पड़ता है. गनीमत रही कि बीच में एक पेड़ से टकराने की वजह से यह रुक जाता है.
इस दौरान कई पर्यटकों ने कूदकर अपनी जान बचाई तो कुछ वाहन से नीचे गिर गए. पेड़ से वाहन के अटकने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया और कई लोगों की जान को नुकसान होने से रह गया. अगर वीडियो में दिख रहा पेड़ वहां नहीं होता वाहन सीधा खाई में गिर जाता. जिससे कई लोगों को जान-माल का नुकसान हो सकता था. गनीमत रही कि इस हादसे में सबकी जान बच गई.
