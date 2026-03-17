हिमाचल प्रदेश में अब इन लोगों की कैबिनेट रैंक की स्थगित, वेतन और भत्तों में 20% कटौती

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी कैबिनेट रैंक खत्म करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही वेतन और भत्तों में 20 प्रतिशत कटौती को 30 सितंबर 2026 तक स्थगित किया गया है. अब बोर्ड, निगम और आयोगों के चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सलाहकारों को मिलने वाली कैबिनेट रैंक की सुविधा तुरंत प्रभाव से नहीं मिलेगी. सरकार ने सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिया है कि इस फैसले को तत्काल लागू किया जाए. यह निर्णय खर्च कम करने और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से लिया गया है.

हिमाचल प्रदेश सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव कुलविंदर सिंह द्वारा हस्तक्षारित पत्र में कहा गया- मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ‘कैबिनेट रैंक’ की स्थिति की समीक्षा की गई है और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोगों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष (डिप्टी चेयरमैन), प्रधान सलाहकार/राजनीतिक सलाहकार आदि को वर्तमान में प्रदान की गई ‘कैबिनेट रैंक’ की सुविधा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है.

हिमाचल: BJP नेता जयराम ठाकुर बोले- 'सुक्खू सरकार की 3 साल की बजट घोषणाएं अधूरी, कहां गया पैसा'

सचिव के आदेश में और क्या है?

पत्र में कहा गया कि इसके अतिरिक्त, उनके वेतन/मासिक पारिश्रमिक का 20 प्रतिशत भाग 30-09-2026 तक स्थगित रहेगा. इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्रता से सुनिश्चित करें तथा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी संबंधितों को इन निर्देशों से अवगत कराएं. कुलविंदर सिंह द्वारा उपरोक्त आदेश 17 मार्च को जारी किया गया है.

हिमाचल सरकार ने पर्यटन निगम के अध्यक्ष एवं नगरोटा बगवां से विधायक आरएस बाली को कैबिनेट रैंक दिया हुआ है. इसके अलावा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार बिट्टू, 7वें वित्त आयोग में चेयरमैन नंदलाल राज्य योजना बोर्ड में भवानी सिंह पठानिया, को भी कैबिनेट दर्जा प्राप्त है. मीडिया एडवायजर नरेश चौहान को भी कैबिनेट रैंक दिया है. वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची का नाम भी इस लिस्ट में है. सीएम के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल को भी कैबिनेट रैंक मिला है. कैबिनेट रैंक प्राप्त इन नेताओं को सरकारी गाड़ी सहित मंत्रियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं दी जाती हैं.