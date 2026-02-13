मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 68 एजेंडों पर चर्चा हुई और कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए. बैठक में सबसे बड़ी राहत युवाओं को मिली है. सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों पर कोई बैन नहीं लगेगा और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) सुचारू रूप से जारी रहेगी. साथ ही, विभिन्न विभागों में 1066 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है.

मंत्रिमंडल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों में बंपर भर्तियों का रास्ता साफ किया है. सीबीएसई स्कूलों के लिए 600 शिक्षकों (संस्कृत, संगीत, शारीरिक शिक्षा और ड्राइंग) के पद भरे जाएंगे. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में 190 कनिष्ठ अभियंता (सिविल), 151 जेओए (आईटी), स्वास्थ्य विभाग में 150 स्टाफ नर्स, 40 फार्मेसी ऑफिसर और 30 रेडियोग्राफर समेत कई अन्य पदों को भरने की मंजूरी दी गई है.

महिलाओं और दिव्यांगों के लिए बड़े ऐलान

सुक्खू सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए महिला होम गार्ड्स को अब 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है. इसके अलावा 'इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना' में संशोधन कर विधवाओं की बेटियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए मदद और हॉस्टल न मिलने पर 3,000 रुपये प्रतिमाह किराया देने का प्रावधान किया गया है. दिव्यांगों के विवाह अनुदान में भी भारी बढ़ोतरी की गई है; 70% से अधिक दिव्यांगता पर अब 50,000 की जगह 2 लाख रुपये मिलेंगे.

शराब की नीलामी अब ई-ऑक्शन से

राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने आबकारी नीति 2026-27 और टोल टैक्स बैरियर नीति को मंजूरी दी है. अब शराब के ठेकों की नीलामी ई-ऑक्शन के जरिए होगी, जिससे पारदर्शिता आएगी. सरकार ने दावा किया है कि अपने संसाधनों से 3500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया गया है.

शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 777 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाए जाएंगे और 31 स्कूलों को को-एड (सह-शिक्षा) में मर्ज किया जाएगा. वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक करने के लिए 1,617 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर की गई है, ताकि मरीजों को इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े. इसके अलावा, कई जिलों में नए खेल छात्रावास खोलने और सड़कों के रखरखाव के लिए नई ड्रेनेज नीति को भी हरी झंडी दिखाई गई है.