शिमला: पेट्रोल-डीजल पर बढ़ा टैक्स, BJP ने कांग्रेस के बजट को बताया जनविरोधी और विनाशकारी

हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई की चक्की में पीसने का काम किया है. राजीव बिंदल ने ये भी कहा कि 2022 में कांग्रेस पार्टी बड़े-बड़े वादों और गारंटियों के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता में आते ही जनता पर लगातार आर्थिक बोझ डालना शुरू कर दिया.

डॉ. बिंदल ने कहा कि पहले डीजल पर 10.40 रुपये प्रति लीटर टैक्स लगाया गया और अब इसे बढ़ाकर 15.40 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो सीधे-सीधे जनता की जेब पर हमला है. उन्होंने कहा कि इसका असर हर वर्ग पर पड़ रहा है- किसान, बागवान, मजदूर, व्यापारी और आम उपभोक्ता सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं.

जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही सरकार- डॉ. राजीव बिंदल

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि डीजल और पेट्रोल महंगे होने से परिवहन लागत बढ़ेगी. बस, टैक्सी और ट्रक किराए बढ़ेंगे. कृषि और सिंचाई खर्च बढ़ेगा. बागवानी उत्पादों की ढुलाई महंगी होगी और पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पिछले 40 महीनों में कांग्रेस सरकार ने लगभग 4,000 करोड़ रुपये जनता की जेब से टैक्स के रूप में निकाले हैं और अब नए बढ़े टैक्स के माध्यम से लगभग 2,000 करोड़ रुपये और निकालने की तैयारी है. उन्होंने कहा कि यह सरकार जनता को राहत देने के बजाय लगातार आर्थिक बोझ बढ़ा रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बिजली, पानी, राशन, स्टांप ड्यूटी और सीमेंट तक के दाम बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है. उन्होंने कहा कि स्टांप ड्यूटी में 500% तक वृद्धि, सीमेंट के दामों में 100 रुपये प्रति बोरी तक बढ़ोतरी और राशन की कीमतों में वृद्धि ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है.

बजट के नाम पर किया गया केवल कागजी दिखावा- बिंदल

डॉ. बिंदल ने कहा कि बजट के नाम पर केवल कागजी दिखावा किया गया है. उन्होंने कहा कि जहां पहले बजट हर साल बढ़ता था, वहीं कांग्रेस सरकार ने पहली बार बजट घटाकर 54,928 करोड़ रुपये कर दिया है. उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के विकास को रोकने वाला कदम है. उन्होंने कहा कि बजट में केवल केंद्र सरकार की योजनाओं को कॉपी-पेस्ट कर प्रस्तुत किया गया है और राज्य सरकार की अपनी कोई स्पष्ट नीति या विजन नहीं दिखता. उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स लगाकर प्रदेश के 28 बॉर्डर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है, जिससे पर्यटन और व्यापार दोनों प्रभावित होंगे.

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जनता की आवाज बनेगी बीजेपी- बिंदल

डॉ. बिंदल ने चेतावनी दी कि पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल-डीजल सस्ता और हिमाचल में महंगा होने से तस्करी और माफिया तंत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कानून व्यवस्था की समस्या भी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, कर्मचारी, बेरोजगार और महिलाओं सभी वर्गों के साथ अन्याय करता है और केवल दिखावटी घोषणाओं से भरा हुआ है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी इस जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ जनता की आवाज बनेगी और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी. कांग्रेस सरकार ने राहत देने के बजाय जनता पर टैक्स का कहर बरपाया है. यह बजट हिमाचल की जनता के साथ सीधा अन्याय है.

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