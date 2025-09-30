'मुख्यमंत्री ने खोली झूठ की गठरी, वो जानबूझकर...' जयराम ठाकुर का CM सुक्खू पर हमला

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने विदेश से आते ही अपने झूठ की गठरी फिर से खोल दी है. जो चीजें कागजों पर लिखी हैं, वह भी उन्हें नहीं दिखाई दे रही है या वह जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिना साइन किए टूर प्रोग्राम वायरल किया जा रहा है, जबकि काग़ज़ पर दस्तख़त मुहर सिर्फ़ उन्हें नहीं दिख रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश को दिख रहा है कि टूर प्रोग्राम में किसके नाम और दस्तख़त हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो झूठ बोलकर ही अपनी बात काटनी है. यदि वह दौरा निर्धारित नहीं था तो फिर कौन सा दौरा सरकार द्वारा रद्द किया गया है?

' जनहित काम के लिए नहीं हैं पैसे,मंत्रियों के विदेश घूमने के लिए हैं पैसे ? '

जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी के विदेश घूमने पर हमारी आपत्ति है ही नहीं, हमारी आपत्ति सरकार के दोहरे रवैये से है. एक तरफ़ जनहित के काम के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ़ अधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों के विदेश घूमने के लिए पैसे हैं? अब तो जो लोग विदेश जा रहे थे, वहीं लोग बता रहे हैं कि यह लिस्ट और लंबी थी, जिसका बोझ ‘डायरेक्ट-इनडायरेक्ट’ प्रदेश के लोगों को ही उठाना था. क्या यह सही नहीं हैं कि हिम केयर का भुगतान नहीं होने से लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है? क्या यह सही नहीं है कि दवाई के बिना एक बेटी के सर से पिता का साया उठ गया? क्या यह सही नहीं है कि सरकार द्वारा हिम केयर में इलाज न करवाने के कारण लोग कैंसर जैसी बीमारी का इलाज बीच में छोड़ने को या उधार लेकर, मंगलसूत्र और कंगन गिरवी रखकर नहीं करवा रहे हैं?

' दो साल से नहीं उठाया जा सका है सड़कों का मलबा '

नेता प्रतिपक्ष कहा कि और भी विभाग के मंत्री और अधिकारी लोग डेलीगेशन के साथ लोग दुनिया भर की तकनीकी सीख कर आए हैं लेकिन आज प्रदेश में सड़कों के हाल क्या हैं? एक गड्ढा तक नहीं भरा जा रहा है. दो साल से सड़कों का मलबा तक नहीं उठाया जा सका है. इसके बाद सारा दोष विपक्ष और केंद्र सरकार पर मढ़ कर समय निकाला जा रहा है? ख़ुद सरकार का काम करना नहीं है और विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगाना है. इससे बात बनने वाली नहीं है.

'सरकारी नाकामी पर सीएम अधिकारियों पर मढ़ते हैं आरोप'

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हर बार सरकार की नाकामी पर कोई न कोई बहाना बना देते हैं और अधिकारियों पर आरोप लगा देते हैं. तो सवाल यह उठता है कि क्या मुख्यमंत्री की अधिकारियों पर कोई पकड़ नहीं हैं या वह अपने हर जन विरोधी फैसले को उल्टा पड़ता देख कर सारा आरोप अधिकारियों पर मढ़ देते हैं? 06 सितंबर को सरकार ने हायर ग्रेड पे वापस लेने की चिट्ठी जारी करता है. जब इसमें सरकार चौतरफा घिरने लगी और और पब्लिक के बीच जाना भी मुश्किल लगने लगा तो मुख्यमंत्री ने सारा आरोप अधिकारियों पर मढ़ दिया. सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री होने के साथ ही वित्त मंत्री भी हैं और उनको बिना बताए इतनी बड़ी चिट्ठी अधिकारियों ने कैसे निकाल दी?

उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि हायर ग्रेड पे को वापस लेने की चिट्ठी जारी करने वाले अधिकारियों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की? 15 सितंबर को मुख्यमंत्री ने हायर ग्रेड पे वापस लेने के मामले की जांच के आदेश दिए थे? 6 सितम्बर को जारी चिट्ठी में हुई लापरवाही उन्हें 15 सितंबर को समझ आई. जांच आदेश को अब तक 15 दिन का समय बीत गया है, मुख्यमंत्री की जांच कहां तक पहुंची? जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाया गया और उन पर क्या कार्रवाई की गई? मुख्यमंत्री को प्रदेश वासियों को बताना चाहिए.