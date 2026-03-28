शिमला में ‘बाबा’ और ‘किन्नर’ का खेल, नवरात्र में पैसे ऐंठने के लिए मंदिरों में घूम रहा था छात्र

पहाड़ों की रानी शिमला में दो हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं. जहां एक मामले में एक बाबा मॉल रोड़ पर घूमता हुआ दिखा जो लड़कियों को छेड़ता है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद शिमला पुलिस हरकत में आई और बाबा को पकड़ लिया गया है.

पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहे साधु बाबा का नाम नारायण दास पुत्र राम जश शर्मा है, जिसकी पहचान निवासी गांव व डाकघर जामडोली, तहसील- निवाई, जिला टोंक, पुलिस स्टेशन बारोनी, राजस्थान उम्र 36 साल के रूप में हुई है. यह आरोपी पहली बार शिमला, पिछले साल 2025 में अप्रैल से जून के महीने में आया था और दूसरी बार शिमला बीते शुक्रवार को आया, जिसके बाद वे वहां से कालका वापिस जाने वाला था. लेकिन अपनी हरकत से पुलिस के हत्थे चढ़ गया.

बांग्लादेश से शिमला आए व्यक्ति ने किन्नर का रूप किया धारण

दूसरा मामला एक तथाकथित किन्नर का सामाने आया हैं. एक व्यक्ति किन्नर का रूप धारण कर नवरात्र में कालीबाड़ी मंदिर में लोगों को आशीर्वाद देता रहा. अब समाने आ रहा है कि ये व्यक्ति बांग्लादेश से शिमला स्थित निजी विश्वविधालय में पढ़ाई करने आया था और किन्नर का भेष बनाकर कालीबाड़ी और शिमला के जाखू मन्दिर में लोगों को आशीर्वाद देकर पैसे कमा रहा था. महंगी साड़ी महंगा फोन औरत का भेष बनाकर इस व्यक्ति पर लोग सवाल उठा रहें हैं.

विधायक हरीश जनारथा ने जांच करवाने का दिया आदेश

विपक्ष के नेता ने भी ऐसी गतिविधियों पर हैरानी जताई है, जय राम ठाकुर ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि साधु और किन्नर के भेष में घूमते इन लोगों की मंशा क्या है. हालांकि सोशल मीडिया में या मामला खूब गरमाया हुआ है, लेकिन पुलिस के तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

वहीं विधायक शिमला शहरी कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा ने भी कहा कि उनके ध्यान में मामला आ गया है जिसकी गंभीरता को देखते हुए जांच करवाई जाएगी. छात्र के वीजा पर शिमला में किन्नर बनकर मंदिरों में पैसे इकट्ठा करना सही नहीं है, इसकी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

साड़ी पहनकर लोगों से पैसे ऐंठने का करता था काम

पुलिस को एक शिकायतपत्र भी प्राप्त हुआ, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई की, एक व्यक्ति जो खुद को अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बांग्लादेशी मुस्लिम बताता है और आजकल शिमला में अलग सा रूप बनाकर घूम रहा है. साथ में यह आरोप लगाया कि यह व्यक्ति कालीबाड़ी मंदिर में भी गया था और शिमला लोअर बाजार और मिडल बाजार में साड़ी पहनकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहा था.

इस शिकायत की गहनता से जांच की गई और उक्त व्यक्ति की पहचान इस्लाम मोहम्मद शाहिदुल्ल पुत्र, मुहम्मद शरीफ अली, मूल निवासी राजशाही, बांग्लादेश, हाल निवासी, अलख प्रकाश गोयल विश्वविद्यालय, शिमला, उम्र लगभग 30 वर्ष के रूप में हुई है.

साल 2024 से 2028 तक है बीजेएमसी का छात्र

जांच में पाया गया की उक्त व्यक्ति अलख प्रकाश गोयल विश्वविद्यालय में साल 2024 से 2028 तक बीजेएमसी का छात्र है और वर्तमान मेंचौथा सेमेस्टर में अध्ययनरत है. उक्त व्यक्ति से पूछताछ पर उसने बताया कि वह किन्नर समुदाय से संबंध रखता है, काली माता की पूजा करता है और इसी कारण कालीबाड़ी मंदिर, जाखू मंदिर एवं नवरात्रों के दौरान कई बार बाजार व मंदिरों में गया है. किसी व्यक्ति ने इसके खिलाफ पैसे ऐंठने की कोई शिकायत नहीं की है, मगर यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कुछ दे देता है तो वह मना नहीं करता.