हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: हिमाचल के सरकारी भर्तियों में 'एंटी-चिट्टा टेस्ट' होगा अनिवार्य, सुक्खू सरकार का सख्त रुख

Himachal News: हिमाचल के सरकारी भर्तियों में 'एंटी-चिट्टा टेस्ट' होगा अनिवार्य, सुक्खू सरकार का सख्त रुख

Himachal News In Hindi: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए 'एंटी-चिट्टा टेस्ट' अनिवार्य होगा. 'एंटी-चिट्टा दिवस' पर 13 करोड़ का नशा नष्ट किया गया. पुलिस किंगपिन पर शिकंजा कस रही है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 26 Jun 2026 09:16 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) को नशे, खासकर 'चिट्टे' (सिंथेटिक ड्रग्स) के चंगुल से मुक्त कराने के लिए सुक्खू सरकार ने एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक कदम उठाया है. अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध एवं अवैध तस्करी निवारण दिवस के अवसर पर राज्य में मनाए गए 'एंटी-चिट्टा दिवस' पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब से राज्य में होने वाली सभी सरकारी भर्तियों के लिए 'एंटी-चिट्टा टेस्ट' अनिवार्य किया जाएगा.

शुक्रवार (26 जून) को राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशे के खिलाफ अब तक की अपनी सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया. पूरे प्रदेश में 10 अलग-अलग स्थानों पर एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया गया. नष्ट किए गए इन मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 13.28 करोड़ रुपये आंकी गई है.

मनरेगा का जिक्र कर हिमाचल के मंत्री का केंद्र पर निशाना, 'मजदूरों की दिहाड़ी भी कम हो जाएगी'

DC की परफॉर्मेंस का होगा आकलन: के.के. पंत

कार्यकारी मुख्य सचिव के.के. पंत ने सरकारी नौकरियों के लिए एंटी-चिट्टा टेस्ट अनिवार्य करने की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार चिट्टे के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है. उन्होंने कहा, "इस अभियान को सफल बनाने के लिए अब सभी जिलों के उपायुक्तों (DC) की परफॉर्मेंस भी आंकी जाएगी. पुलिस केवल खेप नहीं पकड़ रही, बल्कि 'फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन' के जरिए दूर बैठे मुख्य तस्करों (Kingpins) तक भी पहुंच रही है."

पंजाब के रास्ते आ रहा चिट्टा: एडीजीपी ज्ञानेश्वर सिंह

एडीजीपी पुलिस ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि दिल्ली में आयोजित एनकॉर्ड (NCORD) की बैठक में भी इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि हिमाचल में चिट्टा मुख्य रूप से पंजाब के रास्ते पहुंच रहा है. इंटर-स्टेट ड्रग सचिवालय (Inter-State Drug Secretariat) के गठन के बाद कार्रवाई और अधिक प्रभावी हुई है. पुलिस अब केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर किंगपिन से लेकर नशे के छोटे उपभोक्ताओं तक पहुंच रही है.

उत्तराखंड सीमा पर शांति: डीजीपी अशोक तिवारी

डीजीपी अशोक तिवारी ने नशा तस्करों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई पर संतोष जताया. वहीं, उत्तराखंड में हाल ही में हुए निहंग विवाद के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल-उत्तराखंड सीमा पर पूरी तरह शांति बनी हुई है. हिमाचल पुलिस लगातार उत्तराखंड पुलिस के संपर्क में है और सीमावर्ती क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

पुलिस की आम जनता से अपील

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेशवासियों से विशेष अपील की है कि वे चिट्टा या अन्य मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री या सेवन से जुड़ी कोई भी जानकारी तुरंत डायल 112 या अपने नजदीकी पुलिस थाने को दें. पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और हर सूचना पर तुरंत कार्रवाई होगी.

बैकफुट पर HRTC के कर्मचारी, यूनियन ने वापस ली हड़ताल; जानें फैसले के पीछे की असली वजह

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
Himachal Police Shimla News HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
Himachal News: हिमाचल के सरकारी भर्तियों में 'एंटी-चिट्टा टेस्ट' होगा अनिवार्य, सुक्खू सरकार का सख्त रुख
हिमाचल के सरकारी भर्तियों में 'एंटी-चिट्टा टेस्ट' होगा अनिवार्य, सुक्खू सरकार का सख्त रुख
हिमाचल प्रदेश
मनरेगा का जिक्र कर हिमाचल के मंत्री का केंद्र पर निशाना, 'मजदूरों की दिहाड़ी भी कम हो जाएगी'
मनरेगा का जिक्र कर हिमाचल के मंत्री का केंद्र पर निशाना, 'मजदूरों की दिहाड़ी भी कम हो जाएगी'
हिमाचल प्रदेश
बैकफुट पर HRTC के कर्मचारी, यूनियन ने वापस ली हड़ताल; जानें फैसले के पीछे की असली वजह
बैकफुट पर HRTC के कर्मचारी, यूनियन ने वापस ली हड़ताल; जानें फैसले के पीछे की असली वजह
हिमाचल प्रदेश
किन्नौर जिला कांग्रेस कमेटी में निगम भंडारी की नियुक्ति, राजस्व मंत्री नाराज, बोले- '...अब A-Team बन गई है'
किन्नौर जिला कांग्रेस कमेटी में निगम भंडारी की नियुक्ति, राजस्व मंत्री नाराज, बोले- '...अब A-Team बन गई है'
Advertisement

वीडियोज

Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर मामला: कइयों की ड्यूटी के बाद नहीं होती थी तलाशी, सिफारिश पर मिला था नोट गिनने का काम
राम मंदिर मामला: कइयों की ड्यूटी के बाद नहीं होती थी तलाशी, सिफारिश पर मिला था नोट गिनने का काम
इंडिया
UP Election 2027: यूपी चुनाव में विपक्ष की हवा निकालने के लिए BJP का तैयार प्लान, PDA फॉर्मूले पर टीम के बाद अब हुआ ये ऐलान
यूपी चुनाव में विपक्ष की हवा निकालने के लिए BJP का तैयार प्लान, PDA फॉर्मूले पर टीम के बाद अब हुआ ये ऐलान
क्रिकेट
Team India Semi Final Scenario: सिर्फ एक मैच हारी, फिर भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी टीम इंडिया? जानें क्या है ताजा समीकरण
सिर्फ एक मैच हारी, फिर भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी टीम इंडिया? जानें क्या है ताजा समीकरण
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, 8.30 बजे तक 'राजा शिवाजी'-'पेद्दी' समेत तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, 8.30 बजे तक 'राजा शिवाजी'-'पेद्दी' समेत तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
विश्व
Venezuela Earthquake: ऊपर मलबा, नीचे कराह रही महिला ने दिया बच्चे को जन्म और फिर हुआ ये चमत्मकार
वेनेजुएला भूकंप: ऊपर मलबा, नीचे कराह रही महिला ने दिया बच्चे को जन्म और फिर हुआ ये चमत्मकार
न्यूज़
अयोध्या राम मंदिर दान चोरी पर भड़के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कहा- ऐसा करने वालों को भगवान...
अयोध्या राम मंदिर दान चोरी पर भड़के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कहा- ऐसा करने वालों को भगवान...
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
दिल्ली NCR
Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?
दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget