हिमाचल प्रदेश: बठिंडा से चामुंडा लंगर लगाने जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रक पलटा, 2 की मौत, 20 घायल

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मां चामुंडा मंदिर में लंगर सेवा के लिए बठिंडा जा रहे के श्रद्धालुओं का ट्रक मंगलवार (23 सितंबर) को ढलियारा के पास पलट गया. दर्दनाक हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

इनमें छह गंभीर घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. बाकी घायलों का इलाज सिविल अस्पताल देहरा में चल रहा है. ट्रक सड़क किनारे लगे बैरिकेड से रुककर पलटकर वहीं रुक गया. जबकि श्रद्धालु व ट्रक में रखा राशन व सिलेंडर नीचे खाई में गिर गए. यह हादसा एनएच 503 पर ढलियारा के तीखे मोड़ों पर हुआ है.

ट्रक में श्रद्धालुओं के साथ-साथ लंगर का सामान भी भरा हुआ था. इसमें दर्जन से अधिक गैस सिलेंडर रखे थे. गनीमत रही कि हादसे के दौरान सिलेंडरों में विस्फोट नहीं हुआ, वरना नुकसान और बड़ा हो सकता था.

कुछ श्रद्धालु ट्रक से कूदे

जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं से भरा ट्रक बठिंडा से चामुंडा मंदिर की ओर जा रहा था. रास्ते में यह ट्रक धर्मशाला से होशियारपुर की ओर जा रही एचआरटीसी बस से टकरा गया. टक्कर के बाद चालक ने वाहन को तेज रफ्तार में भगाने की कोशिश की. इस दौरान कुछ श्रद्धालु डर के कारण चलते-चलते ट्रक से कूद गए. थोड़ी दूरी पर राधा स्वामी सत्संग भवन ढलियारा के पास अचानक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और खाई में जा गिरा.

सभी घायल बठिंडा निवासी

हादसे में एक बच्चा भी घायल हुआ है. मृतक और सभी घायल श्रद्धालु बठिंडा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जो मां चामुंडा जी के दरबार में लंगर सेवा देने जा रहे थे. दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को निजी वाहनों व एंबुलेंस 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया.

घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहरा मयंक चौधरी, डीएसपी देहरा शुमायला चौधरी और एसडीएम देहरा कुलवंत सिंह पोटन मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद ढलियारा क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मृतकों के परिजनों को तुरंत राहत राशि और घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने की मांग की है.

पुलिस ने क्या कहा?

घटना को लेकर एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि ढलियारा के पास हुए हादसे में लगभग 20 श्रद्धालु ट्रक में सवार थे. इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि छह गंभीर घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. बाकी घायलों का इलाज सिविल अस्पताल देहरा में चल रहा है.

उन्होंने कहा कि मैं यह साफ करना चाहता हूं कि सामान ढोने वाले वाहनों में श्रद्धालुओं या यात्रियों को ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इस तरह की लापरवाही से बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती हैं.

'सामान वाली गाड़ियों में यात्री न करें सफर'

एसपी मयंक चौधरी ने कहा कि आज ही पुलिस विभाग की बैठक में सभी थाना प्रभारियों (SHO) को सख्त आदेश दिए जाएंगे कि गुड्स वाहनों में श्रद्धालुओं या आम यात्रियों को किसी भी हालत में सफर न करने दिया जाए. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.